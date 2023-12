Ali Hashisho /IMAGO/Xinhua Rauch steigt auf, nachdem israelische Bomben zwischen Ramia und Al-Kuzah im Libanon niedergehen (4.12.23)

Mit der Wiederaufnahme der israelischen Angriffe gegen den Gazastreifen am vergangenen Wochenende ist auch die Front entlang der Waffenstillstandslinie zwischen dem südlichen Libanon und dem nördlichen Israel neu entfacht. Die libanesische Hisbollah hat ihre Angriffe auf militärische israelische Ziele intensiviert, die israelische Armee (IDF) reagiert mit Luftangriffen und dem Einsatz von Bomben mit weißem Phosphor auf das landwirtschaftlich genutzte Land auf libanesischer Seite.

Die Hisbollah erklärte, fünf Angriffe auf die Gebiete südlich der Waffenstillstandslinie zwischen Libanon und dem Norden Israels durchgeführt zu haben. Dabei seien eine Gruppe »feindlicher Soldaten« in der Nähe einer israelischen Militärbasis am Mittelmeer (Dschal Al-Alam) angegriffen worden, wo hochmoderne Überwachungsanlagen der IDF installiert sind. Weitere Angriffe habe es auf den israelischen Militärstützpunkt Al-Mardsch und die Ramim-Kasernen gegeben. Zahlreiche »feindliche Soldaten« seien getötet oder verletzt worden.

Die IDF reagierte mit massiven Vergeltungsschlägen auf libanesisches Gebiet, wie die IDF-Presse­stelle mitteilte. Man habe die Abschussorte der Hisbollah angegriffen, von denen aus in der Nacht zuvor Ziele im Norden Israels angegriffen worden seien, darunter die Siedlung (»Moschaw«) Dischon. In der Ortschaft Hula im Südlibanon wurden zwei Zivilisten getötet.

Ein Korrespondent des israelischen Senders Kanal 13 bestätigte, dass die Hisbollah intensiv entlang der gesamten Waffenstillstandslinie Lenkraketen gegen israelische Ziele einsetze, die von den israelischen Streitkräften nicht immer gestoppt werden könnten.

Frankreich hat derweil erneut eine Delegation nach Israel entsandt, um die israelische Armee davon abzuhalten, einen Krieg gegen die Hisbollah zu beginnen. Diplomaten und französische Militärs sollen laut Kanal 13 mit der israelischen Seite darüber verhandeln, wie ein Krieg gegen den Libanon verhindert werden kann. Israel zeigte sich demnach »bereit für eine diplomatische Lösung«, berichtete der Sender, dessen politischer Korrespondent Moran Azar sich allerdings skeptisch zeigte. Israel habe sich gegenüber den USA und Frankreich zwar bereit erklärt, die militärische Eskalation gegenüber dem Libanon zu reduzieren, so Azar, allerdings stehe Israel unter »Zeitdruck«.

Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtete unter Berufung auf einen israelischen Offizier, dass im Militär und vor allem bei der israelischen Bevölkerung die Befürchtung bestehe, die libanesische Hisbollah könnte eine ähnliche Operation planen wie die Al-Kassam-Brigaden am 7. Oktober in den israelischen Gebieten östlich des Gazastreifens. Rund 60.000 Bewohner aus dem Gebiet entlang der Waffenstillstandslinie zum Libanon wurden schon vor Wochen auf Kosten der israelischen Regierung evakuiert. Eine Aufstockung des Militärs in dem Gebiet könnte möglicherweise eine Eskalation seitens der Hisbollah verhindern.

Während Militärs der Ansicht seien, dass es keine Option zu einer verstärkten militärischen Präsenz entlang der Waffenstillstandslinie zum Libanon gebe, dächten vor allem Arbeiter trotz erhöhter Löhne nicht daran, in die Gebiete im Norden zurückzukehren. Geldangebote erhöhten nicht das Gefühl von Sicherheit, wurde der Präsident der israelischen Handwerkskammer, Ron Tomer, bei Bloomberg zitiert.