Nachschlag: Propagandacrashkurs

IMAGO/greatif

»Ein Krieg ist immer ein Informationskrieg«, sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer im Interview bei N-TV am Montag. Der Propagandacrashkurs dauert bloß fünf Minuten. »Es geht im wesentlichen darum, die eigenen Maßnahmen positiv überhitzt darzustellen und die des Gegners zu reduzieren«, erklärt der Mann in Uniform. Ein Beispiel: »Die eigenen Verluste sind geringer, die des Gegners sind höher.« So ein Informationskrieg könne den tatsächlichen Kriegsverlauf beeinflussen. Es sei sehr wichtig, dass man ihn »dominiert«. Die Behauptung allerdings, dass Israel im Nahen Osten die Narrative kontrolliere, ist mindestens gewagt und dürfte außerhalb Deutschlands und der EU wohl kaum zutreffend sein. Hierzulande wird nur über die Lügen der Hamas gesprochen. Allgemein gibt Reisner zu: »Eine Lüge verbreitet sich in Sekundenschnelle, während die Wahrheit sehr lange braucht, um sich tatsächlich durchzusetzen.« Schnell anschauen, bevor N-TV mitbekommt, was da veröffentlicht wurde. (cn)