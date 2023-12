Nix Neuss in der BRD

Siegfried Pilz/Roba/United Archives/imago Konnte er Klingonisch? Wolfgang Neuss war alles zuzutrauen

Wenn, wie derzeit, Migrationsdebatte geführt wird, reden die Deutschen über Ausländer, aber nicht mit ihnen. Das ist bei ARD, ZDF und Deutschlandradio wenig anders als im privaten Bumsfunk. Thematisiert werden Probleme wie die Wohnungsnot, für die nicht etwa die Politik verantwortlich gemacht wird, sondern die Zuwanderung, und nur selten dürfen die Gewanderten selbst das Wort ergreifen. Beim Leipziger freien Radio Blau drehen sie das Mikrofon um. Hier wurde jetzt eine Geflüchtetenredaktion gegründet, um den Vertriebenen zwei Möglichkeiten zu eröffnen: Sendungen in der Muttersprache zu produzieren, um die eigene Community zu informieren, und Programme in Deutsch oder Englisch, mit denen sie sich an alle wenden. Wer mitmachen oder unterstützen will, kann sich bei Alena melden, die das Projekt koordiniert: interkultur@radioblau.de

Eine schlappe Nummer hat sich die Kulturradiolandschaft mit dem hundertsten Geburtstag von Wolfgang Neuss geleistet, der in diese tristen Tage fällt. Anstatt einen Autor auf das riesige Originalmaterial der »Schandschnauze« loszulassen, haben Deutschlandfunk und der Hessische Rundfunk zwei hornalte Features ins Programm gehoben: »Erinnerungen an den Mann mit der Pauke«, die Kurzfassung einer CD von Volker Kühn von 2003 (Mi., 21.05 Uhr, DLF), und »Wolfgang Neuss – ein Porträt« (HR 2002, So., 18.04 Uhr, HR 2 Kultur). In den Vorschauen der anderen Kulturprogramme fanden wir gleich gar keine Sendungen über den 1989 Verstorbenen. Was meint dazu auf seiner ­Wolke der Mann mit der ­Pauke? »Ick sitze hier und denke: Sind die blöde!«

Sonst im Radio: die aufwendig produzierte Hörspielfassung von »Manhattan Transfer (1/4)« von John Dos Passos (SWR/Deutschlandfunk 2016, Di., 20.10 Uhr, DLF). »Ist woke links?« haben schon viele, nur noch nicht die österreichischen Trendphilosophen Lisz Hirn und Fahim Amir gefragt, sie tun es im »Salzburger Nachtstudio« (Mi., 21 Uhr, Ö 1). Kennen Klingonen Minderheitenrechte? Teilweise. Der Bing-Translator übersetzt Minderheitenrechte in Klingonisch mit dem Wort tlhIlwI’, was zurückübersetzt allerdings Bergarbeiter bedeutet. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang dem »Crachmacheur« Frieder Butzmann die Komposition einer klingonischen Oper, die er »juHrop« taufte und damit »Heimweh« meinte, obwohl Heimweh auf dem Planeten Qo’noS (Kronos) qeylIS heißt. Es singt der Moabiter Motettenchor in Klingonisch und Chinesisch (Deutschlandradio Kultur 2009, Fr., 0.05 Uhr, DLF Kultur).

Das »Bayerische Feuilleton« ehrt Franz Xaver Kroetz, obwohl der kein Geburtstagskind ist und tot schon gleich gar nicht, in einem »Portrait des wilden Mannes als alter Herr« (BR 2021, Sa., 8.05 Uhr, So., 20.05 Uhr, Bayern 2). Drei Sender übertragen aus der Met die Oper »Florencia en el Amazonas«, die Daniel Catán nach dem Márquez-Roman »Die Liebe in den Zeiten der Cholera« komponiert hat (live Sa., 19.03 Uhr, DLF Kultur, NDR Kultur, zeitversetzt 19.30 Uhr, Ö 1). »Dok 5 – Das Feature« bricht »100 Jahre Schweigen« über den Kolonialkrieg Spaniens und Frankreichs mit deutschem Giftgas in Marokko (HR 2023, So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). Der letzte Hinweis hat Erregungspotential: Die ultraorthodox aufgewachsene und zwischen den Stühlen ihren Platz suchende Autorin Deborah Feldman durfte am 9. Oktober, 60 Stunden nach dem Gemetzel in israelischen Ortschaften, in »Der Norden liest« ihr neues Buch »Judenfetisch« vorstellen und sollte, wie es Juden in Deutschland immer sollen, wenn so etwas geschieht, Stellung nehmen (So., 20.03 Uhr, NDR Kultur).