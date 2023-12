Continental will Autosparte abspalten

Hannover. Continental stellt Teile seines Automobilzuliefergeschäfts auf den Prüfstand. Man prüfe, Teile der Automotive-Sparte auszugliedern, kündigte Konzernchef Nikolai Setzer am Montag beim »Kapitalmarkttag« des Dax-Konzerns in Hannover an. Insgesamt gehe es um rund ein Viertel des Umsatzes der Sparte. Es gehe zunächst um das Geschäft mit Autocockpits und Displays, mit bisher 3,5 Milliarden Euro Umsatz. (dpa/jW)