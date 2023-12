Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Ein gewohntes Bild in zahlreichen Innenstädten: Läden machen dicht (Erfurt, 2.3.2021)

Die Richtung ist klar: Die BRD rutscht tiefer ins konjunkturelle Loch, zahlreiche Unternehmen sind platt, sprich insolvent. Das belegt die am Montag veröffentlichte Insolvenzstudie der Auskunftei Creditreform. Demnach stieg die Zahl illiquider Firmen 2023 rasant: von 14.660 Fällen im vergangenen Jahr auf 18.100. Ein Plus von 23,5 Prozent. »Immer mehr Unternehmen brechen unter den Dauerbelastungen der hohen Energiepreise und der Zinswende zusammen«, wurde Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, gleichentags in einer Mitteilung zitiert. Bereits im Vorjahr habe der »Insolvenztrend« nach elf Jahren rückläufiger Zahlen gedreht.

Die Prognose bleibt Hantzsch zufolge düster: Es werde aufgrund des aktuellen »wirtschaftspolitischen Schlingerkurses« auch in den kommenden Monaten deutlich mehr zahlungsunfähige Betriebe geben. Die hohen Fallzahlen hätten sich gewissermaßen normalisiert. Zumal »Sondereffekte« aus der Coronakrise, etwa Finanzmittel aus staatlichen Hilfsfonds, längst verpufft seien. Ferner sind Ermüdungserscheinungen branchenübergreifend stark spürbar. Nun insolvente Unternehmen »hätten jahrelang gegen multiple Krisen wie Corona, Inflation und Fachkräftemangel angekämpft«, so die Studienmacher.

Pointierter wird Christian Leye. Haushaltsdebakel und Regierungsdesaster der Ampelkoalition verschärften die Krise, so der Bundestagsabgeordnete aus Duisburg und stellvertretende Vorsitzende des Vereins BSW (»Bündnis Sahra Wagenknecht«) am Montag zu jW. »Wir stecken in einer Abwärtsspirale.«

Aber: Es sind nicht alle Wirtschaftszweige gleichermaßen betroffen. Bei Großfirmen mit mehr als 250 Beschäftigten lagen die Fallzahlen um 50 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Promis unter den Bankrotteuren im Handel: Peek & Cloppenburg und Real GmbH. Getoppt durch Big Player im Baugewerbe. Vorneweg die ruinierte Signa Real Estate Germany bzw. die Signa-Holding von Haupteigner und Immohai René Benko. Das Scheitern pompöser Milliardenprojekte in renommierten deutschen Innenstadtlagen dürfte »gewaltige Folgen für Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gläubiger haben«, heißt es seitens Credit­reform.

Noch mieser ist die Situation im Mittelstand. Bei Unternehmen mit 51 bis 250 Mehrwertproduzenten schossen die Insolvenzen sogar um rund 76 Prozent in die Höhe. Vergleichsweise stabil waren »Klitschen« mit maximal zehn Kollegen. »Nur« 19 Prozent der Klein- und Kleinstunternehmen strauchelten, mussten zum Insolvenzverwalter.

Logisch, nicht nur Kapitalbosse, Unternehmensleiter und Firmeninhaber sind Gebeutelte der Insolvenzkrise; zuallererst Beschäftigte. In diesem Jahr sind 205.000 Arbeitsplätze bedroht bzw. weggefallen (2022: 175.000), schätzt Hantzsch. Dazu passt: Verbraucherinsolvenzen steigen wieder. Der im Vorjahr auffällig »retrograde Trend« (minus 16,5 Prozent) habe sich nicht fortgesetzt. Insgesamt wurden 66.200 insolvente Verbraucher regis­triert (2022: 65.930 Fälle). Kein Wunder, findet der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Görke, am Montag gegenüber jW: »Die Binnennachfrage fehlt, die Leute sind klamm und halten sich beim Kaufen und Konsumieren zurück.« Und wenn zudem reihenweise Betriebe dichtmachen, brechen Einkommen von Privathaushalten schlicht weg.

Was tun oder auch unterlassen? Mehrwertsteuererhöhungen für Gas, Fernwärme und Gastro wären »ein Irrsinn sondergleichen«, betonte Görke. Notwendig seien statt dessen staatlich finanzierte Konjunkturprogramme. Ähnlich argumentiert Exkollege Leye. Eine Art Dreiklang müsse her: also mehr Investitionen in die Zukunft, bezahlbare Energiekosten und verlässliche Rahmenbedingungen. »Der drohende Sparkurs der Ampel würde alles noch schlimmer machen.« Und die Insolvenzwelle munter weiter beschleunigen.