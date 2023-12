Kay Nietfeld/dpa Betont freundlich: Brasiliens Präsident Lula da Silva (l.) am Montag in Berlin zu Gast beim Kanzler

Anlässlich des Besuchs von Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Montag in Berlin sorgt sich der Lateinamerikaausschuss der Deutschen Wirtschaft (LADW) um den schwindenden Einfluss der BRD und der EU in Südamerika. In einer am Freitag veröffentlichten »CEO-Agenda« beklagt der Ausschuss, dass die deutschen Exporte in die Region in den letzten zehn Jahren kaum gewachsen sind: Während die USA ihre Exporte in diesem Zeitraum um 38 Prozent auf 547 Milliarden US-Dollar steigerten und chinesische Exporte sogar um 87 Prozent auf 252 Milliarden Dollar zunahmen, wuchsen deutsche Ausfuhren um klägliche drei Prozent auf 44 Milliarden Dollar.

Um dem Einflussverlust zu begegnen, schlägt der Ausschuss deutschen Unternehmen fünf Strategien vor: den Import von »kritischen/nachhaltigen Ressourcen« wie Lithium, seltenen Erden und »grünem« Wasserstoff; den Aufbau von Produktionsstätten in Südamerika; die Ausstattung lokaler Unternehmen mit deutschen Maschinen und Technologien zur Produktivitätssteigerung; eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der wachsenden Mittelschicht und nicht zuletzt die Anwerbung von Fachkräften »durch gezielte Ausbildungsangebote«, da »die Region kulturell gut mit den USA und Europa kompatibel ist«.

Laut einer am Montag von der Deutschen Industrie- und Handelskammer vorgestellten Umfrage unter mehr als 500 in Brasilien tätigen deutschen Unternehmen zeigte sich mehr als die Hälfte der befragten Firmen mit Blick auf zukünftige Geschäfte optimistisch. Die Ratifizierung des Freihandelsabkommen, das seit Jahrzehnten verhandelt wird, steht allerdings immer noch aus. Zuletzt war sie am Widerstand vor allem der französischen, irischen und österreichischen Regierungen gescheitert, die die Konkurrenz der südamerikanischen Großgrundbesitzer für ihre eigene Landwirtschaft fürchten.

Auch auf der politischen und diplomatischen Ebene konnte die Bundesregierung in letzter Zeit keine Erfolge erzielen. Der Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine erteilte die brasilianische Regierung trotz wiederholtem Drängen aus Berlin eine Absage. Statt dessen setzte sich Lula für eine Verhandlungslösung des Ukraine-Kriegs ein und verweigerte sich den antirussischen Wirtschaftssanktionen. Genausowenig unterstütze er die jüngsten westlichen Solidaritätsbekundungen mit Israel. Seine Partei verurteilte in einer Resolution die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza sogar als Völkermord. Damit demonstrierte Brasilien eine in den vergangenen Jahren gewachsene Unabhängigkeit vom »Westen«.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz – eigentlich zwei Statements ohne Nachfragen – von Lula und Olaf Scholz, die am Montag im Kanzleramt stattfand, wurden die bestehenden Differenzen, etwa die Beurteilung des Ukraine-Kriegs und des Konflikts in Palästina, weitgehend umschifft. Statt dessen bemühten sich beide Seiten, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Neben einem Dutzend Absichtserklärungen zwischen den einzelnen Ministerien unterzeichneten beide Regierungschefs medienwirksam eine »Partnerschaft für soziale und ökologische Transformation«.

Scholz ging auf die im Vorfeld geäußerten Wünsche des deutschen Kapitals ein und kündigte den Aufbau von »lokalen Wertschöpfungsketten« und den Bezug von »grünem« Wasserstoff an. Durch verstärkte Einwanderung aus Brasilien soll dem Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt abgeholfen werden. Lula erinnerte in seinem Statement an bestehende Ungleichheit und Armut und betonte, dass an Millionen hungernder Kinder in der Welt nicht der Mangel an verfügbarer Nahrung schuld sei, sondern fehlende staatliche Mittel, diese Nahrung gerecht zu verteilen. Er versprach, bis 2030 die Entwaldung in Brasilien »auf Null« zu senken. Außerdem sei es notwendig, über »Global Governance« zu diskutieren: Die im UN-Sicherheitsrat vertretenen Mächte – USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich – hätten dabei versagt, für Frieden zu sorgen, und seien selbst die größten Waffenhersteller und -verkäufer.

Auch hier gibt es durchaus Schnittmengen zwischen Brasilien und der BRD. Beide wollen die UNO reformieren und streben nach einem eigenen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Dabei verfolgen beide Staaten aber völlig unterschiedliche Ansätze, wie die Lateinamerikaexpertin Claudia Zilla gegenüber der Deutschen Welle erklärte: »Während Deutschland einen eher restaurativen Ansatz bezüglich der liberalen, regelbasierten internationalen Ordnung verfolgt und sozusagen zu retten versucht, was von dieser Ordnung noch zu retten ist, bezieht Brasilien eine reformistische Position und verweist kritisch darauf, dass die internationale Ordnung strenggenommen nie ganz liberal beziehungsweise regelbasiert war.«