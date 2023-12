Internetkonzerne tricksen trotz Verbot

Berlin. Große Internetkonzerne kommen auch hundert Tage nach dem Inkrafttreten des europäischen Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) nicht den neuen rechtlichen Verpflichtungen nach. Das geht aus einer Studie des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (VZBV) hervor, die am Montag in Berlin veröffentlicht wurde. So nutzen Amazon, Booking.com, Google Shopping und Youtube noch immer illegale Designtricks (»Dark Patterns«), um Verbraucher in eine bestimmte Richtung zu lenken. Auch bei der Transparenz von Werbekriterien und der Präsentation des »Kleingedruckten« entdeckten die Verbraucherschützer gravierende Mängel. (dpa/jW)