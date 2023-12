Hintergrund: Eucoco

Die Europäische Konferenz zur Unterstützung und Solidarität mit dem sahrauischen Volk (Eucoco) ist Ende vergangener Woche bereits zum 47. Mal zusammengekommen. Ins Leben gerufen wurde sie 1976, im Jahr nach dem marokkanisch-mauretanischen Einmarsch in die Westsahara. War ihr ursprünglicher Zweck, die Solidaritätsarbeit für die Sahrauis in Westeuropa zu koordinieren, so nehmen heute zahlreiche Gruppen und Einzelpersonen auch aus nichteuropäischen Ländern an der Zusammenkunft teil. Einer der zentralen Programmpunkte ist dabei die Aufstellung einer Agenda für das jeweils kommende Jahr in mehreren Arbeitsgruppen.

Besonders stark vertreten war auf der 47. Eucoco neben Spanien und selbstverständlich den Sahrauis selbst einmal mehr Algerien, das neben dem ebenfalls auf der Tagung präsenten Südafrika zu den wichtigsten Unterstützern der Sahrauis zählt. Aber auch aus lateinamerikanischen Ländern wie Argentinien und Peru und selbst aus Australien kamen Konferenzteilnehmer nach Toledo.

Die zahlreiche Beteiligung aus Spanien, wo auch viele Sahrauis leben, ist kein Zufall. Schließlich ist die Westsahara eine alte spanische Kolonie. In der UNO gilt die Westsahara als »nicht autonom regiertes Territorium«, für das nach internationalem Recht nach wie vor Spanien verantwortlich ist und dessen Einwohner ein Recht auf Selbstbestimmung haben.

Der spanische Staat fördert die Solidaritätsarbeit mit den Sahrauis in den Kommunen mit speziellen Budgets. Auch aus diesem Grund wählt die Eucoco oft Spanien als Tagungsort. Eine Ausnahme war die 46. Eucoco in Berlin – und im kommenden Jahr soll die Konferenz Anfang Dezember in Portugals Hauptstadt Lissabon stattfinden. (jt)