Klage gegen Lieferung von Atombomberteilen

Den Haag. Aktivisten klagen gegen die niederländische Regierung wegen der Lieferung von Ersatzteilen für F- 35-Atombomber an Israel. Die Bauteile aus US-Besitz werden in den Niederlanden gelagert und im Rahmen von Exportabkommen an Partnerländer wie Israel verschickt. Das Königreich werde zum »Komplizen bei den Verstößen gegen das Kriegsrecht« und »Kollektivstrafen gegen die Zivilbevölkerung« im Gazastreifen, erklärte die Organisation Oxfam Novib am Montag. Laut Amnesty-International-Direktorin Dagmar Oudshoorn könne durch die Lieferungen Mitschuld an Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht entstehen. (AFP/jW)