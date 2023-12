IMAGO/frontalvision.com Einsatzkräfte bei ihrer bevorzugten Gefechtsübung: Pufferzone zwischen Fanblöcken (Rostock, 5.11.2023)

Das Stadion als »Trainingslager« für Einsatzkräfte, etwa der Übungseinsatz im Oktober 2022 in Paderborn. Eine Art geprobter Notstand für die Europameisterschaft, EM 2024 in Deutschland?

Grundsätzlich ist es nachvollziehbar, dass die Polizei Einsätze vor Ort üben will. Dies hat ja nicht nur in Paderborn, sondern auch an anderen Standorten medienwirksam stattgefunden. Möglicherweise konnten durch den Ausschluss von Zuschauerinnen und Zuschauern während der Covid-Pandemie neu ausgebildete Einsatzkräfte keine Erfahrungen sammeln, so dass dies jetzt anlässlich der anstehenden EM nachgeholt werden muss. Und richtig, nach den jüngsten Vorkommnissen in Stadien kommt bei Fans vielerorts die Diskussion auf, Teil einer Übung zu sein. Fakt ist aber, dass organisierte Fanszenen internationale Turniere oder Länderspiele seit Jahrzehnten nicht als Betätigungsfeld sehen.

Also alles nur Panikmache?

Wir sind alle gut beraten, keine Horrorszenarien zu konstruieren, dass aktive Fußballfans die EM nutzen werden, um Ausschreitungen zu initiieren. Sicherlich gibt es aktuell solche in den Profiligen, aber das angespannte Verhältnis zwischen Polizei und Klubfans jetzt auf die EM zu übertragen, wäre schlicht falsch.

Welche Einsatzeinheiten fallen bei sogenannten Risikospielen besonders auf?

Für normale Stadiongänger ist es zunächst gar nicht erkennbar, um was für Polizeieinheiten es sich handelt und dass es womöglich verschiedene gibt. Jahrelang erprobte Praxis sowie wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Dialog auf Augenhöhe das sinnvollste Mittel der Konfliktbeseitigung ist.

Wie beurteilen Sie den Einsatz etwa von Reizgas in Arenen?

Schwierig, wenn Pfefferspray in Stadien, Fanblöcken oder auch Zügen zum Einsatz kommt. Die Anzahl der verletzten und unbeteiligten Personen ist immens und wird billigend in Kauf genommen. Deswegen verstehen und unterstützen wir die Forderung des Dachverbandes der Fanhilfen nach einem Einsatzverbot von Pfefferspray. Und wenn der Hamburger Vizelandesvorsitzende einer polizeilichen Kleinstgewerkschaft, Klemens Burzlaff, in der Bild Fans pauschal als »Fankriminelle« tituliert, ist das genauso anmaßend und irritierend, wie wenn er die Wirkmacht sozialpädagogischer Fanarbeit negiert. Außerdem ist uns neu, dass die Polizei, folgt man Burzlaff, scheinbar einen Sozialisierungsauftrag hat.

Haben Fans ausreichend Rückendeckung von Vereinschefs, oder neigen die eher dazu, die Interpretation der Polizei bzw. von Innenpolitikern zu übernehmen?

In der Vergangenheit hat sich in dem Bereich viel getan. Klubführungen sind heutzutage sehr gut über Strukturen und Prozesse in den lokalen Fanlandschaften unterrichtet. Die professionellen Fanbetreuungen der Vereine leisten in dem Bereich eine wichtige Arbeit, aber auch sozialpädagogische Fanprojekte tragen vielerorts zu einer differenzierten Betrachtung bei. Darüber hinaus hat die Deutsche Fußballliga, DFL, im Rahmen der Lizensierungsverordnung wichtige Voraussetzungen für einen Klub-Fan-Dialog geschaffen.

Und das reicht?

Nun, in vielen Fällen besteht ein Interessenkonflikt. Das ist für Klubverantwortliche sicherlich auch herausfordernd. Also Fans auf der einen Seite, Ordnungsbehörden auf der anderen. Alle Parteien üben einen gewissen Druck aus und verfolgen individuelle Ziele. Fest steht aktuell, dass der Konflikt zwischen Polizei und Fans grundsätzlich und scheinbar für beide Seiten identitätsstiftend ist.

Wie können besagte Konfliktparteien in NRW dennoch deeskalieren?

Zuerst muss aufgehört werden, Ängste zu schüren, für die es keine Grundlage gibt. Ein Beispiel: Als in der Coronakrise sogenannte Geisterspiele stattfanden, hieß es, vor allem organisierte Fans könnten sich daran nicht halten. Das Gegenteil war der Fall. Wer Fans ausschließlich als Teil des Problems darstellt, verkennt die Realität. Sicher gibt es auch in NRW Probleme mit Gewalt und Diskriminierung um Fußballgroßveranstaltungen. Dennoch, alle Beteiligten müssen den Dialog suchen, Gewalt oder gar Gewaltexzesse müssen gleichermaßen von allen Konfliktparteien vermieden werden. Polemik von Polizeilobbyisten und eine Täter-Opfer-Umkehr wie jüngst am Millerntor auf St. Pauli helfen ganz sicher nicht.