Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen sollen 2024 nach Schätzungen erstmals knapp eine Billion Euro erreichen – die weitgehend selbstfabrizierte Inflation macht den Rekord möglich. Die Teuerung frisst kleine Einkommen auf und mästet große Vermögen, erfüllt also ihren Zweck – Umverteilung von unten nach oben. Staatliche Extraschröpfungen sind fast überflüssig.

Nach Auskunft von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sind aber in seinem 2024er Etat, für den er im September 446 Milliarden Euro veranschlagte, 17 Milliarden Euro nicht gedeckt. Wegen dieser fehlenden etwa 0,17 Prozent des Gesamtsteueraufkommens herrscht angeblich im Regierungslager Hektik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) flog vorfristig von der Weltklimakonferenz in Dubai nach Berlin zurück und tagte am Sonntag im Kanzleramt mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Lindner. Habeck verzichtete am Montag auf eine geplante Reise zur Tagung in Dubai, weil Scholz ihn darum gebeten haben soll. Am Montag abend tagte die Dreierrunde erneut beim Kanzler. Debattendetails wurden tagsüber nach außen getragen, der hauptstädtische Pressetross phantasiert bereits den Bruch der Koalition aus SPD, Grünen und FDP herbei.

Daran ist angesichts der katastrophalen Umfragewerte gegenwärtig keine der drei Parteien interessiert. Vor allem die FDP nutzt aber die Gelegenheit, sich vorm marktradikalen deutschen Wächterrat aus Ökonomen, Boulevard- und Wirtschaftspresse sowie der Haudraufkapitalfraktion in CDU, CSU und AfD als Anführer aller Antisozialen zu inszenieren. Lindners Vorgabe lautete am Sonnabend in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: Bundeswehr ist tabu, aber Sozialausgaben, internationale Finanzhilfen sowie Förderprogramme werden überprüft. Für Soziales setze der Bund aktuell 45 Prozent seiner Ausgaben ein: »Da werden wir schauen, wie man treffsicherer werden kann.« In Bild am Sonntag hetzte daraufhin FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai gegen die mehr als fünf Millionen Empfänger von sogenanntem Bürgergeld (»Hartz IV«), also gegen chronisch Kranke und Behinderte, Alleinerziehende, Kinder, Jugendliche und Lohnaufstocker: »Es kann nicht sein, dass wir in Zeiten knapper Kassen und mit der niedrigsten Inflation seit 2021 das Bürgergeld um zwölf Prozent anheben.« Am Sonntag abend verlangte CDU-Chef Friedrich Merz im ARD-»Bericht aus Berlin« dasselbe, zitierte gleichzeitig der Stern CSU-Boss Markus Söder mit: »Die Ampel muss die für Januar vorgesehene Erhöhung um ein Jahr verschieben und noch einmal völlig neu ansetzen.« Das wiederum war selbst der »CDU-Arbeitnehmervereinigung« CDA zu dumm. Ihr Vorsitzender, Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) ebenfalls am Sonntag: »Beim Bürgergeld war eine Anpassung der Regelsätze dringend notwendig.« Am Montag ließ Scholz durch Regierungssprecher Steffen Hebestreit das Ganze kurzerhand beenden. Hebestreit erklärte in Berlin: »Ich wüsste nicht, dass es innerhalb der Bundesregierung Pläne gibt, an der gesetzlichen Grundlage etwas zu verändern.« Ähnlich hatten zuvor mehrere Sozialverbände argumentiert. Das »Bürgergeld« muss laut Gesetz ab 1. Januar 2024 inflationsbedingt um durchschnittlich zwölf Prozent erhöht werden. Alleinstehende erhalten dann 563 Euro – statt bisher 502 Euro.

Die Stimmung im Kanzleramt ist, wie Lindner am Montag nach außen durchgab, besinnlich »adventlich«. Eine Einigung auf die, die bezahlen sollen, scheint nahe.