Mary Ellen Mark/Courtesy of The Mary Ellen Mark Foundation and Howard Greenberg Mary Ellen Mark: The Damm family in their car. Los Angeles, California, 1987

Spielende Kinder am Central Park. Das Foto ist unscharf und zeigt ein Mädchen nach dem Absprung von einer Mauer mit ausgebreiteten Armen in der Luft schwebend, den Kopf nach unten gesenkt, die Beine angezogen und mit flatterndem Rock und Mantel. Das Mädchen bemerkte die Fotografin nicht, im Gegensatz zu ihren Freunden auf der Mauer. Dieses Foto machte Mary Ellen Mark 1967, markierte es auf dem Kontaktbogen aber nicht für eine Auswahl, sondern entdeckte das Bild erst viel später wieder, um es 1999 in einer Monographie zu veröffentlichen.

Die 1940 in Pennsylvania geborene und 2015 an einer Knochenmarkerkrankung 75jährig in New York gestorbene Fotografin besaß ein großes Talent für den richtigen Moment, den Auslöser zu betätigen. Es gelangen ihr etwa phantastische Bilder von Demonstranten für und gegen den Vietnamkrieg, deren politische Haltung schon in Gestik und Mimik erkennbar wurde. Auf einer Fotografie hält ein schwarzer Demonstrant in New York City 1968 ein Plakat in die Höhe mit dem lapidaren Muhammad-Ali-Zitat »No Vietnamese ever called me a nigger!« C/O Berlin zeigt nun die erste umfassende Retrospektive Marks, abgesehen von einer kleineren Ausstellung der Galerie Nagel 1979 in Westberlin ist es die erste Würdigung dieses außerordentlichen Werks in Deutschland.

Eine ältere Frau mit extravaganter Brille, die eine Hand am Glas auf dem Tresen, umarmt mit der linken ihren Begleiter, den sie mit geschlossenen Augen innig küsst. Mit diesem von Mark 1977 in einer New Yorker Bar beobachteten intimen Moment bewirbt C/O die Ausstellung »Encounters«, zu deutsch »Begegnungen«. Das Plakatmotiv ist klug gewählt, denn ein herausgelöstes Foto aus ihren engagierten Langzeitstudien über Menschen aus gesellschaftlichen Randzonen hätte leicht zum Vorwurf führen können, das Elend auf ein mediales Spektakel zu reduzieren. Dennoch sind die Bildserien von Menschen, die ansonsten nicht im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit stehen und für die Mary Ellen Mark verdientermaßen berühmt wurde, natürlich in der Ausstellung zu sehen. »In der dokumentarischen Arbeit musst du dich richtig tief eingraben und ein Teil der Geschichte werden«, erklärte sie in einem Interview 1989.

Da war sie bereits eine hochdekorierte Fotografin, doch die Glanzzeit der Magazine mit großen Fotostrecken war bereits vorbei. Um ihre umfangreichen Projekte, verbunden mit längeren Reisen, durchführen zu können, nahm sie immer wieder Aufträge als Setfotografin – unter anderem bei »Einer flog über das Kuckucksnest« (1975) und »Ragtime« (1980) von Miloš Forman und Francis Ford Coppolas »Apocalypse Now« (1979) – an und unterrichtete nebenher. In Indien war sie oft. In Mumbai fotografierte sie Serien über den dortigen Zirkus sowie über den Rotlichtdistrikt an der Falk­land Road. Bereits in den 60er Jahren hatte Mark bei einem Besuch in Mumbai die örtliche Bordellszene entdeckt und kehrte in den folgenden zehn Jahren immer wieder dorthin zurück, erlebte aber aggressive Feindseligkeit von Freiern und Sexarbeiterinnen, ohne einen Zugang zu ihnen zu bekommen. Erst 1978 lernte sie Soraja, die Leiterin eines Bordells, kennen und konnte über sie allmählich das Vertrauen der Prostituierten gewinnen, die ihr einen intimen Einblick in ihre Arbeit gewährten.

1988 erschien unter dem Titel »Streetwise« die Publikation mit Marks berühmten Porträts von Straßenkindern im Drogen- und Prostitutionsmilieu Seattles mit einem Vorwort von John Irving. Das Magazin Life hatte Mary ­Ellen Mark mit einer Reportage über jugendliche Ausreißer beauftragt. Da Seattle damals als »lebenswerteste Stadt« galt, begab sich die Fotografin dort auf die Suche nach einer Erzählung aus Sicht der Verlierer. Im Mittelpunkt der Serie steht Tiny, der schon als 13jähriger die widrigen Lebenserfahrungen ins ernste Gesicht geschrieben waren. Es dauerte eine Weile, bis Mary ­Ellen Mark ihr Vertrauen gewann und Tiny ihr erlaubte, sie mit der Kamera zu begleiten. Fasziniert von ihrer Würde und Klugheit, bot Mark ihr vergeblich an, zu ihr und ihrem Mann in New York zu ziehen, um dort die Schule zu besuchen. Von ihrer ersten Begegnung 1983 in Seattle bis 2014 besuchte Mark Tiny immer wieder und dokumentierte die Stadien ihres Lebens, in dessen Verlauf sie zehn Kinder zur Welt brachte.

Weitere aufwendige Serien zeigen den Alltag einer geschlossenen Frauenstation in der Psychiatrie, die sie bei den Dreharbeiten von Formans Ken-Kesey-Verfilmung zum ersten Mal sah. Mark kehrte zusammen mit der Schriftstellerin und Sozialwissenschaftlerin Karen Folger Jacobs zurück und blieb einen Monat, um mit den Patientinnen zu sprechen und sie zu fotografieren. Ähnlich aufwendig war die Studie über eine Obdachlosenfamilie, die samt Kindern und Hund in einem Auto lebt. All diese Reprotagen sind traurige Belege und Anklage zugleich, was eine angeblich humane und demokratische Gesellschaft Menschen zumutet. 1981 notierte Mary Ellen Mark während ihrer zweiten Reise zu dem von Mutter Teresa geführten Hospiz in Kalighat, Kalkutta: »Manchmal denke ich, dass ich mich bewusst dem aussetze, was ich am meisten fürchte …«