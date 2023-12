Juan Medina/REUTERS Parade der Wut: Ausschreitungen in Paris nach dem Tod des 17jährigen Nahel, Juni 2023

Es hatte wegen Schwierigkeiten mit der Post rund vier Wochen gedauert, bis das Buch »Zwei Sekunden brennende Luft« der französischen Autorin Diaty Diallo, das im Verlag Assoziation A erschienen ist, mich erreichte. Nun saß ich auf einem Steg an der Lahn und begann zu lesen. Schon nach wenigen Seiten hatte ich ein Déjà-vu-Erlebnis. Die Stimme, die hier zu mir sprach, hatte ich schon einmal gehört. 2005, als es in den französischen Vorstädten zu brennen begann, drang morgens aus dem Radio die aufgeregte Stimme eines jungen Mannes an mein Ohr, der den saturierten Bürgern wütend seine Anklage entgegenschleuderte: »Wir werden nicht gebraucht und von euch wie Dreck behandelt. Und jetzt regt ihr euch auf, dass eure Autos brennen!« Die Stimme war mir fremd und vertraut zugleich.

Diaty Diallo erzählt die Geschichte einer Clique junger Leute aus den Pariser Vororten, den Banlieues. Sie sind immer »im Rudel unterwegs« und sprechen untereinander ein eigenartiges Rotwelsch, das nur ihresgleichen versteht. Manchmal wird auch gar nicht gesprochen, sondern Musik gehört oder gemacht, die im Leben der Jugendlichen – und so auch in diesem Roman – eine große Rolle spielt. Im Anhang des Buches findet sich eine Liste der Songs, die im Roman gehört werden. Man hängt rum, die Kids drehen eine Runde mit dem Moped um den Block, sie spielen mit dem Gas und bringen die Dinger an den Kipppunkt, bis sie sich aufrichten: »Eine Parade der Wut.« Die großen Brüder drehen dieselben Runden mit dem Auto, man hört gemeinsam übers ­Handy oder Bluetooth-Boxen Musik, zieht einen durch und wartet wie bei Beckett darauf, dass etwas geschieht. Am Wochenende ist irgendwo immer eine Party, meist in einer Tiefgarage, auf einem Parkdeck, am liebsten im Untergrund. Manchmal auch weit oben, auf Dächern. Eine Jugend im Ghetto, aus dem kein gangbarer Weg herausführt, jedenfalls kein legaler.

Und dann erscheinen mit grausamer Regelmäßigkeit die staatlichen Quälgeister in Gestalt von Polizisten, die einem manchmal dreimal am Tag den Pass abverlangen und schikanieren. Wo mehr als zwei Jugendliche zusammenstehen, werden sie verdächtigt. Ein Wort gibt das andere, Beleidigungen fliegen hin und her, manchmal auch Knüppel und Fäuste. Gelegentlich wird geschossen, und ein junger Schwarzer oder Araber bleibt am Ort des Scharmützels tot zurück. So abstrakt und universell der Verdacht auf seiten der Polizei, so diffus ist die negative Leidenschaft bei den Jugendlichen. »Ich habe Hass«, sagt einer von ihnen im Roman. Der Hass ist ohne Gegenstand und hat keinen Sinn. Er würde weiterexistieren, heißt es im Roman, wenn die Polizei abgeschafft würde. Er ist das subjektive Korrelat der Herausbildung dessen, was Thomas Pynchon »das System« genannt hat. Anonyme systemische Abläufe sind an die Stelle verantwortlicher Personen und Gruppen getreten, die man bekämpfen könnte. »Das System«, das ist etwas, so ungreifbar und total wie das Gericht in Kafkas »Prozess«. Die wertabstrakte Militanz, die uns an den Krawallen so erschreckt, quittiert auch den Umstand, dass den jungen Leuten der Weg zur Produktion und damit zu traditionellen Formen des Klassenkampfes versperrt ist. Sie können nicht streiken und Fabriken besetzen, weil sie keine Arbeit haben. Sie sind die Überzähligen, die Herausgefallenen, das, was die Ökonomen in ihrem zynischen Jargon »Surplus-Bevölkerung« nennen. Wir erleben das Wiederauftauchen »gefährlicher Klassen«, die für die Zeit der Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise charakteristisch waren. Konnten damals entwurzelte plebejische Massen und unterbürgerliche Schichten noch nicht über den Modus der Lohnarbeit integriert werden, so heute die aus dem Arbeitsmarkt Herausgefallenen und Überzähligen nicht mehr. Für ihre Revolten hat sich der Begriff »Riots« ausgebildet.

Die jüngere französische Geschichte ist voll solcher Ereignisse, die seit dem Jahr 2005 immer wieder großflächige Unruhen ausgelöst haben. Man kann beinahe von einem Muster sprechen: Die Polizei erschießt aus nichtigem oder gar keinem Anlass einen Jugendlichen mit einem migrantischen Hintergrund, in der folgenden Nacht brennen Autos und öffentliche Gebäude. Man sieht Jugendliche, die auf Polizisten losgehen, und Polizisten, die auf Jugendliche losgehen. Molotowcocktails werden geworfen, Gummigeschosse und Tränengasgranaten abgefeuert, Geschäfte geplündert. Das geht so einige Tage und vor allem Nächte lang, bis die Revolte in sich zusammenfällt und rauchende Trümmer und blutige Köpfe hinterlässt. Das wiederholt sich in Frankreich in trauriger Regelmäßigkeit alle paar Jahre. Das letzte Mal war der Anlass der Tod eines 17jährigen arabischstämmigen Jugendlichen namens Nahel am 27. Juni 2023 bei einer Verkehrskontrolle.

Im Roman trifft es Samy, einen aus der Clique von Astor, der von der Polizei erschossen wird. Die Gründe dafür müssen die Freunde und Angehörigen des Opfers selbst herausfinden. Die anderen müssen weiterleben, es ist eine ganze Gemeinschaft, die Schmerzen hat und den Verlust empfindet. Das ganze Viertel trifft sich bei der »Pyramide« über den Parkdecks und zelebriert eine Totenfeier ganz eigener Art. Es endet in einem Feuerwerk, das die Freunde für Samy veranstalten. Eine surreal-surrealistische Szene am Schluss: zwei Sekunden brennende Luft. Wie das Wetterleuchten eines kommenden Aufstands.