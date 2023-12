Hilfskonvoi gezielt von Israels Armee angegriffen

Ronen Zvulun/REUTERS Mediziner, Journalisten, Zivilisten: Für Israel alles potentielle »Terrorziele« (Gaza-Stadt, 22.11.2023)

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung von »Ärzte ohne Grenzen« (Médecins Sans Fron­tières, MSF) erhebt die Organisation schwere Vorwürfe gegen Israel wegen Angriffen auf einen Evakuierungskonvoi in Gaza am 18. November:

(…) Zwei Menschen wurden bei einem offenbar vorsätzlichen Angriff auf eindeutig identifizierte Fahrzeuge von Ärzte ohne Grenzen getötet. (…) Zwei Wochen später, nachdem die Zeugenaussagen von MSF-Mitarbeitern, die an diesem Tag in dem Konvoi anwesend waren, gesammelt wurden, ist MSF der Ansicht, dass alle Elemente darauf hindeuten, dass die israelische Armee für diesen Angriff verantwortlich ist.

Ärzte ohne Grenzen hat auch Zeugenaussagen über die Zerstörung von fünf Fahrzeugen von Ärzte ohne Grenzen und die schwere Beschädigung der Klinik von Ärzte ohne Grenzen in Gaza-Stadt am 20. November gesammelt, die alle eindeutig mit dem Logo der Organisation gekennzeichnet sind und ebenfalls auf das Eingreifen eines israelischen Bulldozers und eines schweren Militärfahrzeugs zurückgeführt werden können. Diese Fahrzeuge waren potentielle Beweismittel für den Fall einer unabhängigen Untersuchung des Angriffs auf den Ärzte-ohne-Grenzen-Konvoi. Die Schüsse richteten sich auf die Einrichtungen von Ärzte ohne Grenzen, in denen diese Mitarbeiter untergebracht waren, und hinterließen Einschusslöcher in den Innenwänden. Am 24. November wurden die Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen außerdem Zeuge der Zerstörung eines Kleinbusses, der ebenfalls eindeutig mit dem Logo der Organisation gekennzeichnet war, durch einen israelischen Panzer. (…)

Ärzte ohne Grenzen verurteilt erneut auf das schärfste den Angriff auf seinen Konvoi und spricht den Familien der Opfer erneut sein Beileid aus. Ärzte ohne Grenzen fordert von den israelischen Behörden eine förmliche Erklärung für diesen Angriff und fordert eine unabhängige Untersuchung, um die Fakten und die Verantwortlichkeiten zu ermitteln. (…)

Ärzte ohne Grenzen hatte beide Konfliktparteien über diese Evakuierungsaktion informiert. (…)

Der Konvoi erreichte den letzten Kontrollpunkt in der Nähe von Wadi Gaza, der zu diesem Zeitpunkt aufgrund der umfangreichen Kontrollen von Palästinensern durch die israelischen Streitkräfte überfüllt war. Trotz der vorherigen Genehmigung durch die israelischen Behörden durfte der Konvoi den Kontrollpunkt nicht passieren und musste stundenlang warten. Später hörten unsere Mitarbeiter Schüsse und beschlossen aus Angst, zum MSF-Gelände zurückzukehren, das etwa sieben Kilometer nördlich des Kontrollpunkts liegt. (…)

Zwei Fahrzeuge von Ärzte ohne Grenzen wurden gezielt angegriffen, wobei ein Krankenpfleger, der als Freiwilliger mit den Teams von Ärzte ohne Grenzen zusammenarbeitete, getötet und das Familienmitglied eines anderen verletzt wurde, das später ebenfalls an seinen Verletzungen starb. Da die einzigen Fahrzeuge, die den Mitarbeitern und ihren Familienangehörigen zur Verfügung standen, zerstört worden waren, schickten unsere im Süden des Gazastreifens stationierten Teams weitere Fahrzeuge nach Gaza-Stadt, um eine weitere Evakuierung zu versuchen. Doch auch sie wurden von Kugeln getroffen, als sie sich der MSF-Klinik näherten, und der Transport wurde abgebrochen. Später wurden auch sie von den israelischen Streitkräften zerstört – in den frühen Morgenstunden des 24. November. (…)