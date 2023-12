Andriy Yermak via Telegram/via REUTERS Ruinen in der Stadt Marjinka (Mai 2023)

Russland hat am Wochenende zwei potentiell wichtige Erfolge an der Donbassfront gemeldet. Der eine Bericht sprach davon, dass bereits am Freitag russische Soldaten die Fahne ihres Landes auf einem der letzten Häuser am Westrand der Donezker Vorstadt Marjinka aufgepflanzt hätten. Am Sonntag wurde allerdings eingeräumt, dass ukrainische Truppen noch in einigen »Kellerlöchern und Datschen« am westlichen Stadtrand Widerstand leisteten. Aber auch der keiner Sympathie für Russland verdächtige Bild-Mitarbeiter Julian Röpcke schrieb am Wochenende, die seit 2014 umkämpfte Stadt sei nun vollständig unter russischer Kontrolle. Marjinka, vor dem Krieg eine 10.000 Einwohner zählende Schlafstadt von Donezk, war 2014 unter ukrainischer Kontrolle geblieben und zu einer Festung ausgebaut worden. Die Versuche russischer und Donezker Truppen, den Ort zu erobern, hatten seit Kriegsbeginn angedauert und auf beiden Seiten zu hohen Verlusten geführt.

Die zweite Erfolgsmeldung russischer Medien kam vom Frontabschnitt um Bachmut. Dort sollen russische Truppen die westlich der Stadt liegende Ortschaft Bogdaniwka erobert und sich der an der Nachschubroute nach Bachmut liegenden Stadt Tschassiw Jar bis auf wenige hundert Meter genähert haben. Wenn sich diese Meldungen bestätigen sollten – die Ukraine hat sie bisher nicht kommentiert –, dann wären die ukrainischen Versuche, ihrerseits die russischen Flanken nördlich und südlich von Bachmut zurückzudrängen, vorerst gescheitert, und die Kiewer Truppen wären praktisch eingekreist.

In der ukrainischen Öffentlichkeit werden unter diesen Bedingungen die Stimmen lauter, die für ein »Einfrieren« des Konflikts entlang des jetzigen Frontverlaufs plädieren. Der ehemalige Medienberater Selenskijs, Olexij Arestowitsch, sagte in einem Interview mit der russischen Liberalen Julija Latynina, Grenzveränderungen wären an sich nicht tragisch. Sie seien in der Geschichte immer vorgekommen, und die Ordnung von Jalta bzw. der OSZE-Schlussakte sei mit dem Ende der Sowjetunion ohnehin gegenstandslos geworden. Es sei völlig aussichtslos, die ukrainischen Kriegsziele auf militärischem Wege erreichen zu wollen, wenn sich 4,5 Millionen ukrainische Männer vor der Einziehung »drückten« und »eine Brigade monatlich« – nämlich 100 Mann pro Tag – aus der ukrainischen Armee desertiere. Arestowitsch räumte ein, dass die russophobe ukrainische Nationalitätenpolitik die Motivation der russischen Soldaten zum Kampf gesteigert habe. Die russische Armee habe die Probleme der ukrainischen nicht.

Über den niedrigen Kampfwert zwangsrekrutierter Ukrainer an der Front berichtete auch eine Militärärztin namens Anastassija Muzej in ukrainischen Medien. Sie habe einem neuen Soldaten, der sich geweigert habe, noch einen Schritt vorwärts zu machen, mit der Erschießung drohen müssen, damit dieser wieder aufgestanden und ihr nach »vorn« gefolgt sei, so die Frau, die gleichzeitig das niedrige Ausbildungsniveau der Rekruten beklagte. Sie kämen völlig unvorbereitet an die Front und liefen Gefahr, sich mit den eigenen Waffen zu verletzen oder zu töten.