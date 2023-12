Efrem Lukatsky/AP/dpa Wolodimir Selenskij (M.) und der Kommandeur der Bodentruppen, Olexander Sirskij (r.), am Donnerstag in Charkiw

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat angeordnet, im Krieg mit Russland zur Defensive überzugehen. Entlang der ganzen Frontlinie sowie der Grenze zu Belarus sollen mehrere Linien von Befestigungen errichtet werden, um mögliche künftige russische Angriffe ebenso zum Scheitern zu bringen, wie die russischen Befestigungen und Minenfelder in der Südukraine die ukrainische Sommeroffensive gestoppt haben.

Selenskijs Befehl trägt auf der unmittelbaren Ebene der Tatsache Rechnung, dass die ukrainische Offensive unter hohen Verlusten bei minimalen Geländegewinnen gescheitert ist. Der Präsident sagte gegenüber der US-Nachrichtenagentur AP wörtlich, es sei leider unbestreitbar, dass die Ukraine die gewünschten Ziele nicht erreicht habe. Er sei schon zufrieden, dass die Armee nicht zurückgewichen sei. Und er sei stolz darauf, dass seine Truppe den Kampf gegen die »auf dem Papier« zweitbeste Armee der Welt durchhalte. Bedauerlich seien dagegen die hohen Verluste.

Bei einem Auftritt vor Studierenden in der südukrainischen Stadt Mikolajiw wurde der Präsident expliziter: Es werde »sehr schwer« werden, etwa das Donbass zurückzugewinnen, und zwar wegen der Haltung der dort lebenden Bevölkerung. Diese sei von Jahren des Krieges hart getroffen worden, fast jede Familie beklage dort Verluste eigener Verwandter. Die Aussage des Präsidenten – die sein eigenes Kriegsziel dementiert, die Staatsgrenzen von 1991 wieder zu erreichen – ist um so bemerkenswerter, als es Selenskij seit seinem Amtsantritt 2019 in der Hand gehabt hätte, den Beschuss ziviler Ziele im Donbass zu unterbinden. Von der Aussage seines Vorgängers Petro Poroschenko aus dem Jahr 2015, der Unterschied zwischen dem Donbass und der Ukraine bestehe darin, dass »unsere Kinder in die Schule gehen, während ihre im Keller sitzen müssen«, hat sich Selenskij bisher nie öffentlich distanziert. Von seiner Ankündigung im Wahlkampf, er werde »selbst mit dem kahlköpfigen Teufel« verhandeln, um ein Ende des Krieges zu erreichen, ist ebenfalls wenig übriggeblieben. Statt dessen sind Gespräche mit Russland in der Ukraine explizit verboten, solange Wladimir Putin dort regiert. Nach dieser Seite ist ein Vorschlag Selenskijs vom Wochenende originell: Er rief den Westen auf, darüber nachzudenken, ob man der – absehbaren – Wiederwahl Putins im kommenden März nicht die Anerkennung verweigern und ihn als Usurpator behandeln könnte. Was Putin absehbar ins Mark treffen würde.

Gleichzeitig ist das Selenskij-Lager in der Ukraine bemüht, eine ähnliche Nagelprobe wie die Präsidentenwahl in Russland im eigenen Land zu vermeiden. Formal wird dies damit begründet, dass die ukrainische Verfassung Parlamentswahlen während des Kriegszustandes und ein halbes Jahr darüber hinaus verbietet. Für Präsidentenwahlen gilt das zwar auch, aber es ist nur durch ein einfaches Gesetz untersagt, das im Bedarfsfall schneller und unkomplizierter geändert werden könnte.

Bekannt ist, dass im Hintergrund vor allem aus den USA Druck auf Selenskij ausgeübt wird, die Präsidentenwahl turnusgemäß abzuhalten, um das Argument aufrechterhalten zu können, die Ukraine sei ein demokratisches Land. Selenskij hat dies bisher immer mit dem Argument abgelehnt, während des Krieges sei es nicht möglich, in den Schützengräben und für die Millionen nach Europa geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainer Wahllokale einzurichten. Und auch wenn der Westen das Geld für Wahllokale an der Front und im Ausland bereitstellen sollte, würde er – Selenskij – diese Mittel lieber für weitere Waffen ausgeben.

Faktisch aber ist der Hintergrund dieser Verweigerungshaltung prosaischer: Selenskij droht nach aktuellen Umfragen eine Niederlage. Sein aussichtsreichster Gegenkandidat wäre der Armeebefehlshaber, General Waleri Saluschnij, den Selenskij nach dessen Interview mit dem britischen Economist über eine angebliche Pattsituation an der Front ausdrücklich vor dem Versuch gewarnt hat, Politik machen zu wollen. Eine Umfrage des Kiewer »Rating«-Instituts im Auftrag der US-Entwicklungshilfebehörde USAID zeigt jetzt, dass Saluschnij eine Stichwahl gegen Selenskij knapp gewinnen würde und dass er vor allem das Vertrauen eines größeren Teils der Befragten genießt als der aktuelle Staatschef. Vor allem aber steht das ukrainische Militär offenbar klar hinter Saluschnij. Einstweilen anonyme Stimmen »hoher Militärs« werden mit der Aussage zitiert, die Armee werde den Befehl verweigern, wenn Selenskij weiterhin »selbstmörderische« Angriffsoperationen befehlen sollte. Insofern stellt Selenskijs Befehl, zur Defensive überzugehen, nicht mehr dar als ein Zugeständnis an ein mögliches Zentrum politischer Gegnerschaft in den eigenen Reihen.

Aus der Präsidialadministration wird derweilen der Versuch gestartet, Saluschnij – durchaus ein ukrainischer Hardcore-Nationalist – für seinen professionellen Realismus zu diskreditieren. Die Abgeordnete Marjana Besuglaja aus der Selenskij-Partei »Diener des Volkes« warf ihm vor, er habe nicht nur keinen ordentlichen Plan für die Sommeroffensive aufgestellt, sondern sich auch als unfähig erwiesen, der Armee neue Rekruten in der erforderlichen Menge zu verschaffen. Beobachter in Kiew schließen nicht aus, dass Saluschnij demnächst von seinem Posten entlassen wird.