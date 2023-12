Pond5 Images/imago Baumplantage aus der Ameisenperspektive

Ein Bus nach dem anderen transportiert allmorgendlich Tausende von Arbeitern aus der Gemeinde Ribas do Rio Pardo zur derzeit größten Baustelle Brasiliens. Eine mehrere Fußballfelder große, kahlgeschlagene und planierte rotsandige Ebene, auf der Dutzende von riesigen, in den blauen Himmel greifende Baukräne monströse Stahlgerüste und Produktionshallen errichten, und gleichzeitig Straßenbaumaschinen asphaltieren, was nur geht: Das ist das rund vier Milliarden Euro teure Zellstoffprojekt »Cerrado« von Suzano, dem bereits heute größten brasilianischen Zelluloseproduzenten. Die neue Fabrik soll jährlich 2,55 Millionen Tonnen des Papierrohstoffs aus genetisch manipulierten Eukalyptusbäumen liefern und damit die Gesamtproduktion Suzanos auf 13,5 Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen.

Das von der brasilianischen Entwicklungsbank und der Landesregierung Mato Grosso do Suls geförderte Projekt hat mehr als zehntausend Bauarbeiter aus Süd- und Nordostbrasilien, aus São Paulo und aus Ländern wie Kolumbien, Venezuela, Kuba, Argentinien und Haiti in die ursprünglich rund 20.000 Einwohner zählende Gemeinde gebracht, die auf diese »Bevölkerungsexplosion« nicht vorbereitet war. Bodenpreise und Wohnungsmieten schossen in die Höhe. Die von einem Drittunternehmen am Stadtrand aus dem Boden gestampfte Arbeitersiedlung mit 1.280 Schlafplätzen ist dabei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Dabei sind die Tage der Jobs auf dem Megabau längst gezählt. Bereits im Juni kommenden Jahres soll die nur knapp zehn Kilometer von Ribas do Rio Pardo entfernte Fabrik fertiggestellt sein. Insgesamt werde der Betrieb der Anlage und der Holzplantagen laut Unternehmensmitteilung dann rund 3.000 Menschen dauerhaft beschäftigen, von denen die wenigsten aus der gegenwärtig boomenden Baubranche stammen werden.

Der wichtigste Teil des Cerrado-Projekts indes ist der Rohstoff: Eukalyptus. Schon heute breiten sich die uniformen Baumplantagen wie ein Meer in der Region aus. Das einst als »Land der Rinder« bekannte Ribas do Rio Pardo und seine Nachbargemeinden wie Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Água Clara und Brasilândia sind seit einigen Jahren dominiert von Eukalyptus. Der Baumplantagenboom setzte in der Region zu Beginn der 2000er Jahre ein und beschleunigte sich mit der Fertigstellung der ersten drei Zellstofffabriken in den Jahren 2009, 2012 und 2017 in Três Lagoas, von denen zwei dem Unternehmen Suzano gehören und eine dem Unternehmen Eldorado Brasil.

Dort, wo noch vor wenigen Jahren Jaguare und Pumas auf der Jagd nach Ameisenbären, Hirschen, Tapiren und anderem Wild durch intakten Cerrado-Wald streiften oder Rinder für Brasiliens Fleischkonsum grasten, stehen heute Eukalyptusstangen in Reih und Glied. Laut Vereinigung der Produzenten und Verbraucher von Holzplantagen (Reflore-MS) wurden bislang insgesamt 1,4 Millionen Hektar in Mato Grosso do Sul mit Klonen der schnell wachsenden australischen Baumart bepflanzt. Weitere 300.000 Hektar Eukalyptusplantagen sollen nun noch in diesem Jahr hinzukommen: 822 Hektar pro Tag.

Suzano selbst besitzt laut aktuellem Waldbewirtschaftungsplan 169.300 Hektar geschützten Cerrado-Wald sowie 458.400 Hektar Eukalyptusflächen in der Region, die es für den Betrieb der neuen Fabrik bis Mitte 2024 auf 600.000 Hektar erweitern will. Zur Freude des Landesministeriums für Umwelt, Entwicklung, Wissenschaft, Technologie und Innovation (Semadesc) von Mato Grosso do Sul werde sich Ribas do Rio Pardo damit zur »Eukalyptushauptstadt der Welt« entwickeln.

Der Papierrohstoff aus Mato Grosso do Sul wird bereits heute in 36 Länder in Asien, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika verkauft, wobei der mit Abstand größte Abnehmer China ist. Im vergangenen Jahr importierte das Land 2,384 Millionen Tonnen.

Was Landesregierung und Zellstoffindustrie feiern, ist für das Netzwerk gegen grüne Wüsten (Rede Alerta contra os Desertos Verdes) eine ökologische und soziale Katastrophe. Suzano sei für Cerrado-Abholzung, Umweltverschmutzung und Wasserknappheit sowie für die Vernichtung von fruchtbarem Boden verantwortlich, so das Netzwerk, das Holzmonokulturen als »grüne Wüsten« bezeichnet. »Die Ausweitung von Monokulturen und ihrer Logistik- und Industriekette führt zu einem Verlust von Artenvielfalt und Lebensqualität sowohl auf dem Land wie in der Stadt«, beklagt das Netzwerk.

Die Umweltschützer prangern insbesondere die – von der brasilianischen Regierung genehmigte – Pflanzung zweier genetisch manipulierter Eukalyptusarten durch Suzano an: Die bereits 2015 genehmigte Sorte H421, die mehr Zellstoff je Hektar liefern soll, und die seit 2021 erlaubte Sorte 751K032, die so wie die vom Genkonzern Monsanto bekannte genetisch manipulierte Sojabohne resistent gegen das Totalherbizid Glyphosat ist.

»Mato Grosso do Sul ist der Staat mit dem größten Eukalyptusanbau, hauptsächlich aufgrund der Steueranreize für Zelluloseunternehmen und der Verfügbarkeit von Land, das früher für die Viehzucht genutzt wurde«, erklärte Arbeitsrechtsanwalt Leomar Daroncho bei einem Symposium von Wissenschaftlern, Aktivisten und Betroffenen von Baummonokulturen und transgenen Eukalyptusplantagen, das im Juni an der Bundesuniversität von Mato Grosso do Sul (UFMS) stattfand. »In weiten Gebieten wurde die einheimische Vegetation, der Cerrado, entfernt, um transgenen Eukalyptus anzupflanzen.«

Kleinbauernfamilien und Rinderfarmen, die ihr Land bisher nicht an die Zelluloseunternehmen verkauft haben, sind heute von Monokulturen eingeschlossen und klagen, dass Bäche und Brunnen versiegen und die Plantagenbetreiber regelmäßig Pestizide sprühen. Besonders dramatisch ist die Situation für die Überlebenden des Ofayé-Volkes in der Nachbargemeinde Brasilândia. Ihr restliches, 484 Hektar kleines Indigenenreservat ist umringt von Zehntausenden von Hektar Eukalyptusmonokultur. Eine Cerrado-Insel im Holzplantagenmeer, die zwar in 1990er Jahren als Indigenenterritorium demarkiert, aber bis heute nicht vom brasilianischen Staatspräsidenten »homologisiert«, sprich anerkannt ist.

Joa Souza/imago Holzernte in industriellem Maßstab

»In kurzer Zeit erlebten wir die Ausweitung von Geneukalyptus am Rande des Reservats. Wir sahen, wie unzählige einheimische Bäume, ein- oder zweihundert Jahre alt, in wenigen Minuten maschinell gefällt und durch Eukalyptuspflanzen ersetzt wurden«, beklagte Ofayé-Häuptling Marcelo da Silva Lins während des Symposiums. Das Land werde jetzt immer trockener und das lokale Klima immer heißer.

Laut einem im Dezember 2022 veröffentlichten Bericht des Environmental Paper Networks (EPN), einem globalen Netzwerk von mehr als 150 Umweltschutzgruppen und Nichtregierungsorganisationen, seien die schnell wachsenden Eukalyptusklone dafür bekannt, dem Boden das Wasser zu entziehen. »Die enorme Ausweitung dieser Plantagen in Verbindung mit dem Klimawandel macht aus dem kontinentalen Wasserreservoir der Region langsam ein Dürregebiet. Die verbleibende natürliche Vegetation wird geschädigt, während traditioneller Landbau und Subsistenzlandwirtschaft unmöglich werden.«

Zudem erhöhe sich das Risiko von großen Flächenbränden. In Trockenzeiten könnten die Holzplantagen leicht Feuer fangen. Laut Daten des für die Waldüberwachung per Satellit zuständigen Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE) vervielfachte sich ab 2018 die Zahl der Brandherde in der Eukalyptusregion von zuvor etwa 1.000 bis 3.000 Waldbränden pro Jahr auf über 10.000 Feuer im Jahr 2020. Insgesamt verbrannten damals 20.000 Hektar Eukalypusforst in Mato Grosso do Sul. Und schließlich vergifte der zunehmende Einsatz von Herbiziden wie Glyphosat oder gegen Blattschneiderameisen gerichtete Insektizide die Gewässer und bedrohe die Tierwelt sowie die Lebensgrundlage der restlichen, noch nicht vertriebenen lokalen Bevölkerung.

Die Zelluloseunternehmen geben in Brasilien in der Regel an, dass ihre Eukalyptusplantagen keine natürlichen Waldflächen, sondern vorher anderweitig landwirtschaftlich genutzte oder degradierte Farmen ersetzen. Eine 2013 veröffentlichte Studie der Bundesuniversität von Goiás indes belegt, dass zwischen 2002 und 2010 mehr als 61 Prozent der neuen Eukalyptusforste auf intakten Cerrado-Gebieten entstanden sind. Lediglich 26 Prozent der Holzplantagen hätten Viehweiden und etwa 13 Prozent vorher anderweitig genutzte Flächen ersetzt. Im Vergleich zu den Jahren 2005 und 2011 habe sich die Eukalyptusfläche zu Lasten des Cerrado insbesondere in Mato Grosso do Sul mehr als vervierfacht, konstatiert die Studie.

Wichtig zu erwähnen ist auch, dass traditionelle Rinderfarmen im Cerrado deutlich weniger schädlich sind als industrielle Holzplantagen. Zum einen geben die Weideflächen mehr Lebensraum für die natürliche Tier- und Pflanzenwelt als die australischen Holzmonokulturen. Zum anderen holzen oder brennen die Viehzüchter zwar den Wald ab, lassen aber einige Schattenbäume stehen, und vor allem bleiben die Wurzeln der Bäume und Sträucher im Boden, was ein fundamentaler Unterschied ist. Denn das Ökosystem Cerrado ist seit Jahrtausenden an Flächenbrände angepasst. Rund 70 Prozent seiner Biomasse liegen vor Feuer geschützt unter der Erde. Seine Pflanzen haben tiefreichende und mächtige Wurzeln, die große Mengen an Wasser speichern, um Flächenbrände und längere Trockenzeiten zu überstehen. Deshalb können sie nach einer Rodung wieder neu austreiben, und das Ökosystem kann sich erholen. So manche in der Cerrado-Region als von Farmern degradiert geltende Weide ist in Wirklichkeit sich regenerierender Cerrado.

Letztlich geben die großen Rinderfarmer ihr Geschäft nicht einfach auf, nur weil sie ihr Land an die Zellstoffindustrie verkauft haben. Mit dem erzielten Gewinn erwerben sie in der Regel in anderen, bisher nicht abgeholzten Gebieten billigere Flächen, um neue Weiden anzulegen.

Suzano indes sieht sich als den Cerrado schützenden Klimaretter. Für seine Holzplantagen sei in der Region kein Baum gerodet worden. »Bei Suzano verfolgen wir eine Politik der verantwortungsvollen Produktion und haben daher eine Nullentwaldungspolitik eingeführt. Alle unsere Eukalyptuswälder liegen in Gebieten, die bereits von anderen Nutzpflanzen bestanden waren«, beteuert das Unternehmen. Der Eukalyptusanbau habe sich aufgrund der Umwandlung von zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen positiv auf die Atmosphäre ausgewirkt, sagte Suzano-Direktor Aires Galhardo in einem Interview mit dem Portal Celulose.

Deshalb will das Unternehmen – so wie andere Holzplantagenkonzerne – mit Geldern aus dem internationalen Kohlenstoffhandel belohnt werden. »Eukalyptus wächst schnell und hilft dabei, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu absorbieren und so reinen Sauerstoff an die Natur zurückzugeben«, schreibt Suzano zu seinem Klimaschutzprojekt »Carbono Cerrado« von Ribas do Rio Pardo. »Die Rolle der Eukalyptuswälder ist von grundlegender Bedeutung für die Bemühungen der Menschheit, die für die Erwärmung der Erde verantwortlichen Treibhausgase zu neutralisieren.« Die gesamte Zelluloseproduktion basiere auf erneuerbaren Eukalyptusplantagen, um die neue Fabrik in Ribas do Rio Pardo zu beliefern. »Die verwendeten Setzlinge werden mittels Klontechnologie erzeugt und verfügen über eine der fortschrittlichsten genetischen Grundlagen für die Bildung von Wäldern für die Zelluloseproduktion.«

Während die Bauarbeiten an der bisher weltgrößten Eukalyptuszellstoffabrik am Rio Pardo noch auf Hochtouren laufen, scheinen ihre Rekordtage aber bereits gezählt. Denn der chilenische Holz- und Zellstoffkonzern Arauco plant eine offensichtlich noch größere Anlage in der Nachbarschaft am Fluss Sucuriú. Es werde das größte Zelluloseprojekt der Welt sein und damit Suzano übertreffen, was enorme Chancen für Beschäftigung und Wachstum schaffe, sagte zur Projektankündigung im vergangenen Jahr der damalige Gouverneur Mato Grosso do Suls, Reinaldo Azambuja. Der Beginn des Baus der neuen Zellstofffabrik nahe dem etwa 8.400 Einwohner zählenden Städtchen Inocência am Rio Sucuriú ist für Januar 2025 geplant und soll in dieser Phase maximal 12.000 Bauarbeiter beschäftigen. Bis zur Inbetriebnahme im Jahr 2028 benötige das Unternehmen rund 380.000 Hektar Holzplantagen in der Region, wovon Arauco laut eigenen Angaben bereits 60.000 Hektar aufgekauft hat.

Noch fehlt zwar eine Umweltgenehmigung für das Sucuriú-Projekt, doch das scheint nur noch eine Formsache zu sein. Denn auch der neugewählte Landeschef, Eduardo Riedel von der Sozialdemokratischen Partei Brasiliens (PSDB), und sein Minister für Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung, Wissenschaft, Technologie und Innovation, Jaime Verruck, begrüßen es über alle Maßen. Deshalb auch sind sie vergangenen Juni gemeinsam mit Amtsvorgänger und Parteifreund Azambuja zum Hauptsitz von Arauco nach Chile gereist, um – laut Regierungsmitteilung – die »fortschrittliche« Technologie des chilenischen Konzerns mit eigenen Augen kennenzulernen.