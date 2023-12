United Archives/imago Das Staatsgebiet verdoppeln. Monroe unterzeichnet 1803 im Auftrag von Präsident Jefferson den »Louisiana Purchase«

Die Unabhängigkeitserklärung der USA vom 4. Juli 1776 bedeutete in gewisser Hinsicht eine Abspaltung eines liberalen Teils der britischen Bourgeoisie vom Empire. Seit der Glorreichen Revolution 1688/1689 hatte sich das Bürgertum im Vereinigten Königreich mit dem Adel arrangiert und schien nicht in der Lage, die Monarchie abzuschaffen. Liberale Utopien lebten jedoch weiter und im Zuge des »Großen Erwachens« (1725–1750) entstand in einer Reihe von nordamerikanischen Kolonien ein Gemeinschaftsgefühl der eher liberal gesinnten protestantischen Eliten. Mit Unterstützung aus Frankreich und Spanien gelang den Truppen der 13 nordamerikanischen Kolonien der Sieg im Krieg gegen die Kolonialmacht. Vormalige Loyalisten aus den dann entstandenen Vereinigten Staaten emigrierten in den Norden, in das heutige Kanada.

Fortgesetzte Expansion

Im Rahmen eines Verfassungskonvents setzten sich die ökonomisch stärksten Kräfte des US-Bürgertums durch, wie es Charles A. Beard bereits vor 110 Jahren dargelegt hatte (siehe junge Welt vom 11. Oktober 2013). Neben Kriegen mit dem napoleonischen Frankreich (»Quasi-Krieg«) und zwei Überseeabenteuern im heutigen Libyen gab es fast konstante Waffengänge gegen benachbarte Ureinwohner, wie 1818 gegen die Seminolen und 1823 gegen die Arikara. Die Regierung in Washington erhob darüber hinaus Anspruch auf weite Gebiete des nordamerikanischen Kontinents. Mit dem »Louisiana Purchase« verdoppelte Washington das Territorium des eigenen Staates, indem das gesamte Mississippi-Tal an die USA fiel. Darüber hinaus startete ab dem Winter 1803/1804 vom Camp Wood am Fluss Mississippi eine Expedition unter dem Kommando der beiden Hauptmänner Meriwether Lewis und William Clark quer über den nordamerikanischen Kontinent. Zwei Jahre später erreichten sie die Mündung des Columbia-Flusses am Pazifik. Das Ziel der politischen Elite in Washington bestand in der territorialen Ausdehnung bis zum Stillen Ozean.

Ihre größte Niederlage erlebten die jungen Vereinigten Staaten im sogenannten Krieg von 1812 (Britisch–Amerikanischer Krieg), dessen letzte Schlacht erst im Jahr 1815 ausgefochten wurde. Nachdem sich politisch in Washington die Vertreter der Territorialexpansion durchgesetzt hatten, marschierten US-Truppen in Britisch-Nordamerika ein. Obwohl durch die Napoleonischen Kriege in Europa stark gebunden, gelang es den Briten, die US-Amerikaner in diesem Konflikt niederzuringen. Zur Hilfe kamen der britischen Kolonialmacht hochmotivierte französischsprachige Siedler aus Québec, die erst seit dem Siebenjährigen Krieg (1756–1763) unter der britischen Krone lebten. Die jungen USA waren ein radikal protestantischer Staat, in dem beispielsweise katholische Schulen nicht vom Staat gefördert wurden und antikatholische Bruderschaften vielerorts die lokale Politik beeinflussten. Diese Politik motivierte die katholischen Québecer, für die Briten zu kämpfen. London konnte einen Friedensvertrag durchsetzen, nachdem die britische Marine in der US-Hauptstadt Washington gelandet war, das Weiße Haus niederbrannte und den Kongress anzündete. Im Gegensatz zum Regierungssitz brannte das Parlamentsgebäude nicht vollständig ab.

Es blieb nicht bei der Expansion der USA in Nordamerika: Im Jahr 1816 gründete der Kleriker Robert Finley die »Gesellschaft für die Kolonisierung freier Farbiger von Amerika«. Ziel der späteren »Amerikanischen Kolonisierungsgesellschaft« (American Colonization Society) war das Übersiedeln früherer befreiter Sklaven aus den USA in den Westen Afrikas. Ausgestattet mit Finanzmitteln des US-Kongresses organisierte die Gesellschaft die Kolonisierung des ersten Gebiets an der Mündung des Saint-Paul-Flusses. Dort entstand die Siedlung Monrovia, benannt nach dem damaligen US-Präsidenten James Monroe. Sie war das Zentrum der Kolonie Liberia, eines informellen US-Einflussgebietes in Afrika.

Neben dem Erwerb von informellen Überseegebieten ging die Territorialexpansion auf dem nordamerikanischen Kontinent weiter: Ohne großen spanischen Widerstand annektierten die USA die Madrider Kolonie im heutigen Florida, was die Regierung auf der iberischen Halbinsel 1819 anerkannte. Mit der Einverleibung Floridas reichten die Vereinigten Staaten bis zur Karibik, wo eine ganze Reihe europäischer Staaten eigene Kolonien unterhielten. Dazu zählten neben kleineren von Dänemark, Schweden und den Niederlanden vor allem die größeren Frankreichs, Großbritanniens und Spaniens. Haiti, im 18. Jahrhundert das ökonomisch wichtigste französische Kolonialgebiet, hatte nominell die Unabhängigkeit erlangt, die Paris jedoch bis 1825 nicht anerkannte. Danach zwangen die Franzosen die erste schwarze Republik in die Schuldknechtschaft. Washington pflegte für große Teile des 19. Jahrhunderts keine offiziellen Beziehungen zu dem Land.

Abgrenzung von Europa

Die jungen USA besaßen bereits früh eine relativ große Handelsflotte. Durch die offizielle Neutralität in den Napoleonischen Kriegen konnten Geschäftsmänner aus Nordamerika von den zahlreichen europäischen Konflikten enorm profitieren. Die Vereinigten Staaten entwickelten sich darüber hinaus zu einem Zentrum des weltweiten Walfangs. US-Schiffe erreichten bereits in den 1820ern diverse Gebiete im Pazifik, darunter das damals unabhängige Hawaii.

Im Gegensatz zur Karibik hatten sich die südamerikanischen Staaten im Zuge der Napoleonischen Kriege mit britischer Hilfe für unabhängig erklärt. London stand Pate, als Länder wie Argentinien und Brasilien ihre Eigenständigkeit proklamierten und informell in Londons Empire integriert wurden. Nach dem Wiener Kongress konnte auch das restaurierte Frankreich informell Einfluss auf eine Reihe der lateinamerikanischen Staaten, allen voran in Mexiko und Zentralamerika, erringen.

Vor dem Hintergrund der ständigen US-Territorialexpansion, der informellen Etablierung einer Kolonie in Westafrika, dem geographischen Riegel der europäischen Kolonien in der Karibik, der starken Präsenz der US-Handelsflotte auf den Weltmeeren und dem informellen Ringen Frankreichs und Großbritanniens in Lateinamerika hielt 1823 US-Präsident James Monroe seine siebente Rede zur Lage der Nation. In dieser postulierte er, dass die USA jeden Versuch der europäischen Kolonialmächte, sich auf dem amerikanischen Doppelkontinent auszubreiten, »als eine Gefahr für unseren Frieden und unsere Sicherheit betrachten« würden. Auch wenn die USA damals noch weit davon entfernt waren, eine Großmacht zu sein, legte Monroe mit seiner Rede ein Grundlagendokument für den Anspruch auf den amerikanischen Doppelkontinent vor, auf das sich zwei Jahrhunderte lang US-Politiker immer wieder berufen sollten.