ZUMA Press/imago/Montage jW

Beschämend

Zu jW vom 27.11.: »Die Rechte der Palästinenser«

Ich schäme mich für den Kleinmut und die schäbige Art, die die saarländische Kultusministerin, das Kuratorium der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (SSK) sowie die Leiterin der Modernen Galerie im Fall der Künstlerin Candice Breitz offenbart haben. Besonders schwer wiegt dabei, dass man einer Jüdin Antisemitismus vorwirft, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt. Aus Beiträgen hiesiger Medien war zu entnehmen, dass man seitens der SSK mittels der Ausladung der Künstlerin eine mediale Debatte um ihre Person habe vermeiden wollen. Zum Glück ist die Debatte nun da, auch in bundesweit verbreiteten Medien (wie der jW und der Kulturzeitschrift Monopol-Magazin), und es wird darin die Frage gestellt, ob Vorfälle wie dieser nicht Künstlerinnen und Künstler in Zukunft davon abhalten werden, in Deutschland aufzutreten oder auszustellen. Wenn schon nicht an anderer Stelle im Saarland möglich (infolge Abhängigkeit von staatlicher Kulturförderung), muss die Videoinstallation von Candice Breitz in einem Museum der Großregion gezeigt werden, z. B. im Luxemburger MUDAM. Alles andere wäre eine Bevormundung des Publikums aus fadenscheinigen Gründen. Eine »politisch korrekte«, dem deutschen Mainstream gemäße Haltung von Kunstschaffenden darf nicht die Voraussetzung dafür sein, dass ihre Werke in Museen gezeigt werden. Eine Zensur hat weder aus inhaltlichen Gründen noch aus Gründen zu erfolgen, die in der Person der Betroffenen liegen.

Hans-Hermann Bohrer, Losheim am See

Explosiv

Zu jW vom 29.11.: »›Wir erleben einen Machtkampf‹«

Es ist mehr als wünschenswert, zu einer Sportveranstaltung gehen zu können, ohne sich fürchten zu müssen. Die Diskussion in der jW verläuft seit langem so, als gäbe es nur die Gewalt der Polizei und als wären alle Besucher Engel. Die Wahrheit ist: Sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite mögen die Engel die Mehrheit bilden. Das Problem ist aber, dass es einen Grund geben muss, warum von einigen in anonymen Massen gern jene Sau rausgelassen wird, die man im normalen Alltag tunlichst verbirgt. Eine Gesellschaft, die das tiefe Grummeln in ihrem Bauch nicht wahrhaben will, weil es ihr suspekt ist, über Probleme zu reden, lebt immer in der Gefahr, dass diese an geeignetem oder ungeeignetem Ort plötzlich explodieren. Die ganze Diskussion leidet daran, dass nur über die vordergründigen Konfrontationen nachgedacht wird. Und die Frage außen vor bleibt, welche Unzufriedenheit da eigentlich beiderseits in Gewalt übergeht. Bei einem eigentlich völlig normalen Zuschauer genauso wie bei den oft hoffnungslos überforderten »Ordnungskräften«, die der Staat Woche für Woche in die »Schlacht« schickt, um sich selbst seine noch vorhandene Macht beweisen zu können.

Joachim Seider, Berlin

Revanche

Zu jW vom 23.11.: »Der marktradikale Guru«

Es ist besonders bedauerlich, dass in einem Land ein Rechtspopulist Präsident wurde, in dem 2001–2003 eine machtvolle soziale Bewegung entstanden war, die an vielen Orten Asambleas (Stadtteilversammlungen) einrichtete, deren Erwerbslosengruppen, die Piqueteros, zum Vorbild für andere Länder wurden. Ebenso bekannt waren die besetzten Fabriken, in denen die Beschäftigten ohne Boss produzierten. Zwei Beispiele sind die Textilfabrik Bruckmann und die Kachelfabrik Zanon. Es wurde schon vom argentinischen Modell gesprochen. Die Wahl von Javier Milei ist die Revanche der herrschenden Klassen, dass sie vor über 20 Jahren um die Macht fürchten mussten. Doch wie hat die argentinische Linke diese Jahre der Selbstermächtigung der unteren Klassen diskutiert?

Peter Nowak, Berlin

Lügenbaron

Zu jW vom 23.11.: »Sozialraub mit ­Hebelbremse«

Kein Wunder, dass sich der CDU-Sozialflügel schon im September 2023 von Friedrich Merz distanziert hat. Denn Merz ist nicht nur ein skrupelloser Aufsichtsratsvorsitzender des US-Konzerns Blackrock. Merz will nämlich jenen, die am meisten unter den Wucherpreisen für Strom und Gas leiden, auch noch das Existenzminimum kürzen. Die Rede ist von allen, die auf Bürgergeld und Kindergrundsicherung angewiesen sind. Dazu gehören neben Geringverdienern, Arbeitslosen und ihren Kindern, auch die Rentner und Rentnerinnen. Also auch all die fleißigen Mütter und Hausfrauen, die nach dem Krieg hinter dem Herd standen und jetzt kaum Rente erhalten. Wahrheitswidrig behauptete Friedrich Merz sogar, Flüchtlinge würden massenhaft beim Zahnarzt sitzen und sich die Zähne machen lassen. Seltsam nur, dass bisher niemand dieses Phänomen beobachten konnte. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbands, bezeichnet dies gar als die Verbreitung von Fake News. Angesprochen auf seine Lügengeschichten, wiederholte Politkasper Merz bei »Maischberger« am 21. November 2023 sein asoziales Stammtischgenöle erneut. Auf dem Weg zur Kanzlerschaft ist diesem Lügenbaron offenbar jedes Mittel Recht. Hauptsache, es bringt Wählerstimmen. Wahrlich »heldenhaft«, wie so ein gieriger Spitzenverdiener, mit Millionen US-Dollar auf dem Konto, die Ärmsten noch mit Füßen tritt. Christliche Werte, Fürsorgepflicht und Sozialstaat sind ihm völlig fremd. Und solch ein schnöseliger Lackel will auch noch Kanzler werden.

Lothar Böling, Düren