Prepperschleuder des Tages: Cybertruck

IMAGO/USA TODAY Network Des Cowboys neuestes Ross heißt »Cybertruck«

Von A nach B kommen, das reicht längst nicht mehr. Das Auto soll schon auch als Waffe für den alltäglichen Überlebenskampf dienen und dem Vollidioten mit Fahrerlaubnis zu einem imaginiert mächtigen Gemächt verhelfen. Der Trend ist nicht neu, äußert sich unter anderem in den immer böser dreinblickenden Frontpartien oder aufgepumpten Karosserien, die kaum mehr ohne Schrammen durch Parkhäuser zu steuern sind. Ein Designbeispiel: Das ursprünglich kleine, zarte Nierchen als BMW-Kühlergrill hat mittlerweile die Form zweier Klodeckel angenommen.

Wer solch tonnenschwere Schleuder kauft, sollte sich lieber erstmal den Kopf kühlen. Doch dafür ist es längst zu spät, denn jetzt kommt es ganz dicke für die Portemonnaies der Kings of the Road: Seit Freitag liefert Elon »Dr. Evil« Musk den sogenannten Cybertruck aus, das neueste Schurkenstück aus dem Hause Tesla. Es ist ein Auto, das an Hässlichkeit kaum zu überbieten ist. Das fasst schon den gesamten Sinn dieses Produkts zusammen. Prepper und sonstige dystopisch Orientierte sollen sich damit fühlen, als seien sie für eine Reise durch die postapokalyptische Welt gewappnet. In der gibt es zwar keine Menschen mehr außer ihnen, aber dafür jede Menge Steckdosen. Denn Strom braucht der Klotz aus Edelstahl ohne Ende. Mehr als 1.000 PS und 209 Kilometer pro Stunde Spitzengeschwindigkeit werden für das Topmodell (Preis: 100.000 Dollar) mit drei Elektromotoren versprochen. Sehr sinnvoll ist solch eine Leistung in einem Land wie den USA, wo der Tacho maximal 120 anzeigen darf. Auf europäischen Straßen wird man das rollende Monster glücklicherweise wohl nie zu Gesicht bekommen. Scharfe Kanten und die steife Bauweise verhindern eine Zulassung hierzulande, was dem einen oder anderen Verkehrsteilnehmer ein längeres Leben bescheren wird. TÜV, wie gut, dass es dich gibt!