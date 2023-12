Maya Alleruzzo/IMAGO/UPI Photo Wer lügt hier? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (Tel Aviv, 17.10.2023)

Ein Exklusivinterview von Paul Ronzheimer, derzeit prominentester Influencer der Springer-Kampagnenmedien, mit dem israelischen Ministerpräsidenten enthält eine Behauptung, die eigentlich für einen Aufschrei in der deutschen Öffentlichkeit sorgen müsste: »Bundeskanzler Scholz war in Israel, und er hat genau das Richtige gesagt. Er sagte, das (die Hamas) seien die neuen Nazis«, zitierten Bild und Die Welt Benjamin Netanjahu vor vier Tagen. Der Originalton der Simultanübersetzung vom Englischen ins Deutsche im Videomitschnitt ist gleichlautend; dieser dokumentiert auch, dass Netanjahu die angebliche Aussage von Scholz Minuten später noch einmal wiederholt hat.

Die Aufzeichnung der gemeinsamen Pressekonferenz von Netanjahu und Scholz am 17. Oktober anlässlich dessen letzten Besuchs in Tel Aviv hingegen belegt, dass der israelische Regierungschef »die Hamas sind die neuen Nazis« gesagt und der deutsche Kanzler dazu geschwiegen hat. Es finden sich auch keine anderen Verlautbarungen von Scholz, die Netanjahus Aussage stützen könnten. Besagte Äußerung stamme in Wahrheit von Israels Premierminister, »Bundeskanzler Scholz hat diese Formulierung selbst nie benutzt«, bestätigte eine Sprecherin der Ampel-Regierung schließlich am Donnerstag – aber erst auf Anfrage von junge Welt.

Bundesregierungen und die hohe Politik in Deutschland vermeiden bislang derartige Gleichsetzungen, sie könnten für Verstimmungen im Ausland sorgen. Revisionistische und andere ultrarechte Zionisten dagegen verwenden sie seit Jahrzehnten – sogar schon vor der Gründung Israels: 1945 bezeichnete die Zionist Organization of America von Netanjahus Vater, Benzion, einem »Großisrael«-Ideologen, Palästinenser als »orientalische Nazis«. Und so rechtfertigte der israelische Ex-Premier Naftali Bennett bereits wenige Tage nach dem Angriff der Hamas präventiv Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza: »Als Großbritannien im Zweiten Weltkrieg die Nazis bekämpfte, hat auch keiner gefragt, was in Dresden los ist.«

Kritische Holocaustforscher warnen vor derart kruden und gefährlichen Vergleichen. Israels Führung und andere benutzen die jüdische Katastrophe, um die »kollektive Bestrafung Gazas als Kampf für die Zivilisation gegen die Barbarei darzustellen, und fördern damit rassistische Narrative über die Palästinenser«, heißt es in einem offenen Schreiben von Christopher R. Browning und 15 weiteren Historikern »gegen den Missbrauch der Holocaust-Erinnerung« – der objektiv eine Relativierung des Nazi-Terrors bedeutet. »Wir brauchen andere Begriffe. Es ist nicht dasselbe«, widersprach auch die Schoahüberlebende Margot Friedländer in einem Interview Netanjahu und rechten Publizisten in Deutschland, die die Gleichsetzung der Hamas mit den Nazis inflationär betreiben.

Alles kein Grund für die Springer-Medien, Netanjahus Falschbehauptung zu korrigieren (sie findet sich nach wie vor unkommentiert auf welt.de und bild.de). Schließlich korrespondiert sie mit der »wertegeleiteten« Außenpolitik der Ampelregierung und dem wachsenden Bedürfnis nach Entsorgung der deutschen Vergangenheit. Entsprechend hat auch die Bundesregierung bisher auf eine öffentliche Richtigstellung verzichtet.