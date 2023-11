Feministischer Streik im Baskenland

Vitoria-Gasteiz. Im Baskenland ist am Donnerstag zu einem feministischen Generalstreik für ein »öffentliches und gemeinschaftliches« Pflegesystem aufgerufen worden. Das berichtete unter anderem das Portal El Diaro. Unter dem Motto »Für das kollektive Recht auf Pflege« wird ein »öffentliches und kommunales« Pflegesystem gefordert. Initiiert wurde der Streik von der Feministischen Bewegung des Baskenlandes und den Gewerkschaften ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE, Etxalde und CGT. Darüber hinaus wurde der Aufruf von 1.500 Betriebsräten sowie den Parteien EH Bildu und Sumar unterstützt. Die Demonstrationen sollten sich in drei verschiedene Blöcke gliedern: Mahnwachen am frühen Morgen, Kundgebungen von Gewerkschaften, Verbänden und der Feministischen Bewegung selbst am Mittag und schließlich die Großdemonstrationen am Nachmittag. (jW)