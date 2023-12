Anschläge

Aus feministischer Perspektive war die österreichische Hauptstadt in den Achtzigern noch eine veritable Wüste – zu tun gab es viel: von allumfassender Gleichstellung bei der Arbeit und zu Hause bis hin zum Wahlrecht international für alle Frauen. Erste Anfänge waren schon gemacht: Seit 1974 existierte vor Ort die »Aktion Unabhängiger Frauen«, vierteljährlich gab das Redaktionskollektiv das Periodikum AUF – Eine Frauenzeitschrift heraus; 1978 nahm der Verein »Kommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen«, kurz FZ, seine Arbeit auf. Unterstützt durch Pionierinnen aus dem feministischen Blätterwald, nahmen sich die FZ-Frauen Raum und besetzten im Herbst 1981 das Gebäude des zum Abriss bestimmten Technologischen Gewerbemuseums. Bis zur Gründung eines feministischen Monatsmagazins währte es nicht mehr lange: Im Herbst 1983 erschien die erste Ausgabe der Anschläge, im Untertitel: »das feministische Magazin«.

Anschläge ist bis heute eine feministische Zeitschrift, die streitbar bleibt. Deklariert links, ist sie für die Positionen unterschiedlicher Akteurinnen innerhalb des feministischen Spektrums offen – von intersektional bis hin zu trans queer. Vom Differenzpostulat der bürgerlichen Frauenbewegung grenzt sich das Redaktionskollektiv aber entschieden ab. »Wir sind ein Blatt mit vielen Gesichtern, ganz anders als Alice Schwarzers Emma. Auch mit der politischen Agenda von Frauenministerin Susanne Raab haben wir nichts am Hut«, erklärte Lea Susemichel, seit 2006 leitende Redakteurin, diese Woche gegenüber jW. Distinktionen dieser Art kommen nicht von ungefähr: Die unter Exkanzler Sebastian Kurz angelobte Ministerin hat vielfache Verschlechterungen in den Lebenslagen von Frauen zu verantworten, ein vermeintlich natürlicher »Geschlechterunterschied« ist im Regierungsprogramm festgeschrieben. Gewaltschutz interessiert auch die gegenwärtige Regierung nur dann, wenn Täter ethnisiert werden können; Frauen mit Migrationserfahrungen verordnet sie »Wertekurse«, während sie all jenen mit Gewalterfahrungen die letzten Fluchtmöglichkeiten nimmt. Punkto Gewaltschutz ist Wien das einzige österreichische Bundesland, das die Istanbul-Konvention erfüllt – die Finanzierung des Dachverbands der autonomen Frauenhäuser ist nicht Ländersache, sondern Hauptstadtangelegenheit.

Trotz Printkrise und politischem Backlash: Am Sonnabend findet im Wiener Kulturzentrum WUK die Geburtstagsparty samt Präsentation des Jubiläumsheftes statt – mit einer Voguing-Performance der Dragkings Bro Homo und Kiki House of Dive, moderiert von der Burlesque-Queen Denice Bourbon. Was als »Nachrichten aus der Frauenbewegung« begann, ist eines der wichtigsten Austauschmedien im deutschsprachigen Raum geworden. Ob Steuerreform oder Klimakatastrophe – für Lea Susemichel gibt es kein Thema, das nicht feministisch wäre. Beim Feminismus der Anschläge geht es nicht um ein Eliteprojekt für Karrierefrauen, sondern um »das gute Leben für alle« – dort, wo die Care-Revolution im Kleinen beginnt und unsere Beziehungen nach und nach neu erfindet.