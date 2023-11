Thüringen: Razzien bei Neonazis

Eisenach. In Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die neonazistische Kampfsportgruppe »Knockout 51« haben Polizisten mehrere Objekte in Thüringen und Hessen durchsucht. Am Mittwoch gab es Razzien in Eisenach, im Raum Jena und in Osthessen, wie das Landeskriminalamt Thüringen und die Staatsanwaltschaft Gera mitteilten. Den insgesamt zwölf Beschuldigten wird die Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung der als »kriminelle Vereinigung« eingestuften Gruppe vorgeworfen. (AFP/jW)