Olaf Döring/IMAGO Die Listenverbindung »Plus Brandenburg« macht sich Hoffnungen auf den Einzug ins Potsdamer Stadtschloss

Bei der Landtagswahl im September kommenden Jahres in Brandenburg wollen Sie mit einer neuen Listenverbindung antreten: »Plus Brandenburg«. Von wem ging die Initiative aus?

Die drei Landesverbände der Piratenpartei, von Volt und der ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei, jW) haben seit Januar 2023 in intensiven Verhandlungen die Listenvereinigung »Plus Brandenburg« auf den Weg gebracht.

Keine der Parteien dürfte allein imstande sein, den Sprung in den Potsdamer Landtag zu schaffen. Wie realistisch ist es mit dieser Liste?

In der aktuellen politischen Landschaft haben wir durchaus eine realistische Chance auf den Landtagseinzug. Neue, unverbrauchte Gesichter und ein Bündel an guten Ideen sprechen für uns. Jeder Listenpartner würde bei dieser Wahl die für die Parteienfinanzierung wichtige Einprozenthürde problemlos überspringen. Wir haben aber unsere Kräfte gebündelt, um gemeinsam unsere Ideen im Landtag umzusetzen. Dafür verzichten Piraten, Volt und ÖDP vorerst auf Mittel aus der Parteienfinanzierung.

Eine Klage auf Gewährung der Parteienfinanzierung behalten wir uns aber vor. Die Abschaffung des von 1994 bis 2017 in Brandenburg geltenden Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes durch die »rot-rote« Landesregierung unter Dietmar Woidke, SPD, halten wir für rechtlich ungerechtfertigt. Darin sehen wir eine klare und beabsichtigte Benachteiligung kleiner Parteien. Diese sollen als politische Gegner kleingehalten werden.

In Statements Ihrerseits heißt es: Wohnungsnot bewältigen, solide Arbeitsverhältnisse schaffen, demokratische Teilhabe. Gehen wir die einzelnen Punkte durch: Soll Wohnraum rekommunalisiert werden?

Das Steuergeld, das für die Rekommunalisierung oder Vergesellschaftung von Wohnraum benötigt würde, ist besser in der Schaffung neuer kommunaler oder wohnungsbaugenossenschaftlicher Wohnungen angelegt. Diese Wohnungen stehen mit niedrigen, also sozialen, Mieten dem Wohnungsmarkt neu zur Verfügung. Sie können nachhaltig geplant und gebaut werden und von Beginn an neue Wohnkonzepte, zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser, enthalten.

Mehr Tarifverträge in der Arbeitswelt, ist das ein Ziel für Sie?

Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages haben sich vor einem Jahr mit diesem Thema ausführlich beschäftigt. Es wurden verschiedene Ansätze und Modelle diskutiert. Wir haben uns dazu noch keine abschließende Meinung gebildet. Aus meiner Sicht interessant ist der Ansatz, die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns an die entsprechenden Tarifverträge der jeweiligen Branchen zu koppeln. Das würde verfassungs- und europarechtliche Bedenken ausräumen. Dies ist jedoch kein landespolitisches Thema. Auf europapolitischer Ebene ist der Gedanke einer Richtlinie für angemessene Mindestlöhne in der EU in der Diskussion. Hier können sich die jetzigen und die zukünftigen Europaabgeordneten der drei Partnerparteien konstruktiv einbringen.

Wie lässt sich eine sogenannte Parteiendemokratie demokratisieren?

Durch Stärkung der innerparteilichen Demokratie, etwa mehr Mitspracherechte der Mitglieder, transparentere Finanz- sowie Entscheidungsprozesse. Durch die Einführung von digitalen Bürgerbeteiligungsplattformen sowie geringere Hürden für Bürger- und Volksinitiativen. Zudem durch die Einführung eines Brandenburger Transparenzgesetzes. Und nicht zuletzt durch eine Wahlrechtsreform, die das Wahlrecht moderner und fairer gestaltet. Die von verschiedenen Initiativen geforderte Einführung einer sogenannten Ersatzstimme bei Wahlen sowie die Wiederherstellung der Rechte von Listenvereinigungen sind unser Ziel.

Auf welche Klientel hoffen Sie neben Ihrer Stammwählerschaft?

Neben dieser werden wir Erstwählenden, Unzufriedenen und Protestwählenden eine echte und sinnvolle Option bieten. Wir liefern bewusst kein breitgefächertes Programm. Wir setzen da an, wo der Schuh drückt: bei Bildung, Wohnen, Energie, Umwelt- und Tierschutz, Wirtschaft sowie Demokratie und Bürgerbeteiligung.

Ist »Plus Brandenburg« eine Art Pilotprojekt für weitere Landtagswahlen in anderen Bundesländern bzw. die Bundestagswahl?

Das werden wir sehen.