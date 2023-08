Bodo Schackow/dpa Einer der Angeklagten am Montag im Gerichtssaal in Jena

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat vor dem Thüringer Oberlandesgericht (OLG) in Jena am gestrigen Montag der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der Neonazigruppierung »Knockout 51« begonnen. Die vier Angeklagten sollen die Eisenacher Kampfsportgruppe laut Anklage des Generalbundesanwalts im Jahr 2019 gegründet haben und dort bis zu ihrer Festnahme Mitglieder gewesen sein. Das OLG hat die Anklage mit der Vorgabe zugelassen, dass »Knockout 51« abweichend vom Antrag des Generalbundesanwalts nach Aktenlage als kriminelle Vereinigung, nicht jedoch als terroristische Vereinigung eingestuft werde. Ihnen werden unter anderem auch mehrfache gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Waffenrecht vorgeworfen.

Zu Prozessbeginn reisten Unterstützer der Angeklagten aus der Neonaziszene an, berichtet Prozessbeobachterin Theresa Lauß am Montag gegenüber junge Welt. Diese hätten vor den Augen der Justizbeamten problemlos Zahlencodes wie 88 für »Heil Hitler« sowie Wehrmachtstattoos und T-Shirts von braunen Kampfsportevents tragen und »herumpöbeln« dürfen. Kritische Prozessbeobachterinnen und -beobachter durften dagegen nicht einmal Zettel und Stift in den Gerichtssaal mitnehmen, kritisiert die Mitarbeiterin von Ezra, der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. »So etwas habe ich noch nicht erlebt, immerhin handelt es sich um ein Verfahren mit bundesweiter Relevanz. Wir haben auch kein Verständnis dafür, dass die Anklage nicht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung lautet, wo doch mutmaßlich alle Kriterien inklusive der Tötungsabsicht erfüllt sind«, so Lauß.

Als Rädelsführer gilt den Ermittlern zufolge Leon R., die weiteren Angeklagten sind Bastian A., Maximilian A. und Eric K. R. soll gleichzeitig bei einem deutschen Ableger der US-Terrorgruppe »Atomwaffen-Division« (AWD) mitgemischt haben. US-Behörden werfen AWD-Anhängern fünf Morde vor. 2018 etablierten Neonazis einen AWD-Ableger in Deutschland, gegen den ein gesondertes Verfahren anhängig ist.

Der Anklage vorausgegangen war im April vergangenen Jahres einer der größten Polizeieinsätze gegen die Neonaziszene. Wegen des Verdachts neonazistischer Straftaten rückten über 800 Polizisten zu Durchsuchungen in elf Bundesländer aus. Sie richteten sich ursprünglich gegen rund 50 Beschuldigte, der Schwerpunkt lag in Thüringen. Im Zuge der Razzia waren die vier Neonazis in Eisenach und im hessischen Rotenburg an der Fulda festgenommen worden und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Seit Januar 2021 ermittelt der Generalbundesanwalt wegen Mitgliedschaft beziehungsweise Rädelsführerschaft in der kriminellen Vereinigung »Knockout 51« gegen 14 Beschuldigte, darunter die Festgenommenen. Nach der Anklageerhebung wurden zehn weitere Beschuldigte aus dem Verfahren abgetrennt. Darunter befindet sich auch Patrick W., Bundesorganisationsleiter und Vorsitzender der Eisenacher Stadtratsfraktion der mittlerweile in »Die Heimat« umbenannten NPD.

In der Landeszentrale der umbenannten Neonazipartei, dem sogenannten »Flieder Volkshaus«, soll die Gruppierung regelmäßig Kampfsport trainiert und weitere Mitglieder rekrutiert haben. Ziel der Gruppierung war laut Anklage, vorrangig junge Menschen mit neonazistischer Propaganda zu indoktrinieren und für gezielte körperliche Angriffe auf Antifaschisten, Polizeibeamte und weitere als Feinde ausgemachte Personen auszubilden. »Knockout 51«-Mitglieder riegelten NPD-Veranstaltungen vor antifaschistischen Protesten ab und betätigten sich als »Sicherheitsdienst«. Ziel der Gruppierung sei es gewesen, einen »Nazikiez« in Eisenach zu errichten, zu dessen Zweck sich Mitglieder auf bewaffnete Streifen begeben hätten.

Spätestens seit April 2021 erstreckte sich das Ziel der Vereinigung auf die Tötung von Personen der linken Szene, ließ der Generalbundesanwalt vor Anklageerhebung verlautbaren. Zwei der Angeklagten stehen im Verdacht, sich bereits verbotene Waffen und Waffenteile besorgt zu haben. So soll R. nach dem Vorbild des Attentäters aus Halle bereits Teile einer Maschinenpistole ausgedruckt und mit dem Herstellen von Munition begonnen haben.