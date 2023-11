Nachschlag: Ideologischer Durchblick

Mary Evans/imago images »Schaut Fernsehen«: Mit der richtigen Brille werden die wahren Gesichter der Meinungsmacher sichtbar (4.11.1988)

Setzt man diese Brille auf, sieht man »die Diktatur innerhalb der Demokratie. Es ist die unsichtbare Ordnung, die deine scheinbare Freiheit aufrechterhält«. Der Philosoph Slavoj Žižek brachte so in einer seiner Dokumentationen den Clou von John Carpenters Kultfilm »Sie leben!« (1988) auf den Punkt. Darin stolpert der umherziehende, namenlose Arbeiter – laut Abspann heißt die Figur »Nada«, also praktisch »Niemand« – nach seiner Ankunft in Los Angeles auf eine Kiste voller Sonnenbrillen. Als er eine davon an diesem sonnigen Tag aufsetzt, wird er bald derer magischen Fähigkeit gewahr. Werbetafeln, TV-Sendungen, Zeitschriften: Überall deckt der Blick durch die Brille die sublimen Botschaften der Herrschenden auf. Zunächst perplex, fängt der vom Muskelmann Roddy Piper gespielte Prolet an zu rebellieren. Er wird zum Bankräuber, flieht vor der Ordnungsmacht, nimmt eine Geisel, in die er sich verliebt, (zwangs)rekrutiert einen Mitstreiter, begegnet einer Untergrundarmee und versetzt den Herrschenden einen entscheidenden Schlag. (mb)