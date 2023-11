Rotlicht: Progressiver Neoliberalismus

Barney Moss/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Prekär beschäftigt, aber identitätspolitisch voll anerkannt? Willkommen im progressiven Neoliberalismus

Ein Oxymoron ist bekanntlich der Zusammenschluss von Wörtern mit gegensätzlicher Bedeutung. Progressiver Neoliberalismus erscheint als das Programm eines politischen Oxymorons. Geprägt wurde der Begriff von der Philosophin Nancy Fraser. In ihren Analysen weist sie auf die Verbindung einer neoliberalen Wirtschaftspolitik mit einer scheinbar fortschrittlichen Gesellschafts- und Sozialpolitik hin, die seit den 1990er Jahren im Westen hegemonial geworden ist.

Nach dem Ende des Kalten Krieges mussten keine Zugeständnisse an die Arbeiterklasse mehr gemacht werden, der Weg für eine weitere »innere Landnahme« des Kapitalismus war frei. Die üblichen Maßnahmen im Kapitalinteresse – Deregulierung, Privatisierung und Verlagerung der Industrie in Niedriglohnländer – mussten jedoch politisch neu verkauft werden. Politikern wie William Clinton in den USA oder Anthony Blair in Großbritannien gelang dies, indem sie soziale Anerkennungsfragen und individuelle Selbstverwirklichung in den Fokus rückten.

Die meisten westlichen Regierungen standen seither im Zeichen dieser Politik, von Clinton und Blair über die Schröder-Fischer-Regierung in Deutschland bis hin zur »Ampel«, Emmanuel Macron oder Justin Trudeau, dem Posterboy des progressiven Neoliberalismus. Die unhinterfragte vollständige Finanzialisierung der Gesellschaft wird mit der Betonung von Selbstbestimmung, Multikulturalität und Chancengleichheit verknüpft. Dieser moderneren Erscheinungsform des Kapitalismus liegt sein ökonomischer Wandel zugrunde. Mit der Verlagerung der Industrie ins Ausland und der enormen Ausdehnung des Dienstleistungssektors geht auch ein individualistisches Verständnis von Arbeit einher. Das Aufkommen der global vernetzten Digitalwirtschaft und eine kommerzialisierte Kulturbranche tun ihr übriges. Nicht wenige linke Politiker und Aktivisten, die sich in dieser wie jener bewegen, fallen auf das falsche Ideal herein.

Denn auch dasjenige, was als progressiv angepriesen wird, ist nicht so fortschrittlich, wie man denkt – der Widerspruch zum Neoliberalismus ist nur ein scheinbarer. Die positiven Neuerungen bleiben vereinzelt und auf die nichtökonomische Sphäre beschränkt, so dass sie jederzeit in den Dienst des Profitinteresses gestellt werden können. So erschließt etwa die Förderung von Frauen ein neues Reservoir an (zudem schlechter bezahlten) Arbeitskräften, und beispielsweise kann eine Cannabislegalisierung einen enorm profitablen neuen Geschäftszweig eröffnen. Und bei aller Vielfalt bleibt im Hintergrund immer das alte hierarchische Leistungsideal des Liberalismus bestehen. Fraser wirft dementsprechend vielen von Linken geführten Kämpfen gegen Diskriminierung vor, sich vom Kampf für soziale Gerechtigkeit gelöst zu haben.

Frasers Bestimmung des Begriffs ist überzeugend, zumal sie zu Recht ihn und den »reaktionären Neoliberalismus« eines Donald Trumps als zwei Seiten derselben Medaille versteht. Doch ihre Lösungsansätze bleiben vage. So heißt es in einem Interview mit der Taz vom 2. Mai 2017: »Wir müssen eine neue, linke Erzählung bieten. Eine ernsthaft egalitäre soziale Bewegung sollte sich mit der verlassenen Arbeiterklasse verbünden.« Sie plädiert für einen »progressiven Populismus«, wie ihn in den USA etwa Bernard Sanders vertritt und der in Deutschland am ehesten im linkssozialdemokratischen Spektrum zu finden ist (etwa bei Teilen der Linkspartei oder dem Magazin Jacobin). Forderungen nach ökonomischer Umverteilung mit Anerkennungsfragen zu verbinden, ist zwar notwendig, zumal sich beide Ebenen in vielen Ausbeutungsformen ohnehin überschneiden. Doch ohne eine klare organisatorische Basis und eine Vorstellung, wie individuelle Freiheit mit kollektiver Praxis verbunden werden kann, bleiben diese Versuche selbst in der Hegemonie des Neoliberalismus befangen.