Weniger Kredite an Firmen in Euro-Zone

Frankfurt am Main. Die Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum ist erstmals seit acht Jahren gesunken. Geldhäuser reichten im Oktober 0,3 Prozent weniger Darlehen an Firmen aus als im Vorjahresmonat, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Letztmalig war die Kreditvergabe an Firmen im Juli 2015 geschrumpft, als die Wirtschaft im Währungsgebiet in eine Deflation abzurutschen drohte. Die Kreditkosten sind mit den EZB-Zinserhöhungen gestiegen. Zudem halten sich viele Firmen mit Investitionen zurück. (Reuters/jW)