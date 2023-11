Rekordumsätze auf globalem Luxusmarkt

Mailand. Der globale Luxusmarkt dürfte in diesem Jahr um acht bis zehn Prozent auf den Rekordwert von 1,5 Billionen Euro wachsen, besagt eine am Dienstag vorgestellte Studie des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma. Die Nachfrage nach superteuren Kreuzfahren, Hotels und Autos sei kräftig gestiegen. Der Umsatz im Kernsegment Kleidung, Schuhe, Parfüm und Schmuck dürfte um vier Prozent auf 362 Milliarden Euro wachsen. In Südostasien liege das Wachstum bei acht Prozent, in Japan sogar bei 17 Prozent, was auf den schwachen Yen zurückzuführen sei. In Europa werde der Markt für persönliche Luxusgüter um etwa sieben Prozent auf 102 Milliarden Euro wachsen. (dpa/jW)