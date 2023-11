Russland: Prozess gegen Armeekritiker begonnen

Moskau. In Russland hat ein Prozess gegen einen 18jährigen wegen der Verbreitung von »Falschinformationen« über das russische Militär begonnen. Die Anhörung am Montag in der Stadt Odinzowo nahe Moskau fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne den Angeklagten Maxim Lypkan statt. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Er ist einer der jüngsten Menschen, die wegen Verstößen gegen die russischen Zensurgesetze zum Krieg in der Ukraine festgenommen und angeklagt wurden. Lypkan wurde im Februar kurz nach seinem 18. Geburtstag festgenommen, nachdem er verkündet hatte, eine Protestaktion gegen die Ukraine-Offensive organisieren zu wollen. (AFP/jW)