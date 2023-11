Aserbaidschan: Diplomaten einbestellt

Baku. Aserbaidschans Regierung hat am Dienstag Diplomaten aus Deutschland, Frankreich und den USA wegen des Vorwurfs der »illegalen Finanzierung« des Medienunternehmens Absas Media einbestellt. Das Außenministerium erklärte, die Botschaften und mit ihnen verbundene Organisationen wie USAID hätten bereitgestellte Mittel für das Unternehmen nicht angemeldet. Dies habe darauf abgezielt, »sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen«. Vergangene Woche waren die Chefredakteurin und der Direktor der Nachrichtenseite wegen »Devisenhandels« in Untersuchungshaft genommen worden. Beide sollen zu politischer Korruption recherchiert haben. (AFP/jW)