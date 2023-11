Nachschlag: Hoffnung im Zerfall

imago images/Mary Evans

In ein paar Jahren haben Epidemien, Umweltzerstörung und Krieg weite Teile der Welt ins Chaos gestürzt, Europa liegt in Scherben. Nur der britische Polizeistaat hält noch stand. Doch seit die Menschen unfruchtbar geworden sind, ist Hoffnung schwer zu finden. Flüchtlinge (»Fugees«) aus allen Teilen der Welt versuchen in England Zuflucht zu finden und werden in unzumutbaren Ghettos weggesperrt. Mittendrin versucht der schlechtgelaunte Clive Owen die ihm zugetraute Aufgabe zu erfüllen, während Militär, Rebellen und Polizei drauf und dran sind, ihm seine Mission streitig zu machen. Nur gut, dass er noch Hippiefreunde hat aus der Zeit, als er noch gegen das Unrecht in der Welt auf die Straße ging. Der 2006 veröffentlichte Film »Children of Men« kondensiert die Weltlage des 21. Jahrhunderts auf der britischen Insel. Unvergessliche Kamerafahrten fesseln den Zuschauer, lassen ihn an der Epoche des Zerfalls teilhaben und öffnen ein Fenster in eine Zukunft, in der die Menschheit versagt hat, bis eine Schwangere auftaucht. (dw)