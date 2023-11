imago/Cinema Publishers Collection La Diva: Die griechische Sängerin Maria Callas (2.12.1923–16.9.1977)

Wenn man in der allwissenden Datenmüllhalde nach »Primadonna assoluta« sucht, findet man ganz oben auf dem Bildschirm eine Reihe kopfloser Frauen, die BHs tragen aus der »Primadonna Kollektion – Für voluminöse Büsten«. Erst darunter verweist ein Wikipedia-Artikel auf die Huldigung, die einer New Yorkerin zugedacht wurde, die am 2. Dezember 1923 geboren und später auf den Namen Μαρία Άννα Καικιλία Σοφία Καλογεροπούλου getauft wurde, bevor sie als Maria Callas von Griechenland aus die Opernwelt eroberte. Das Leben der Callas, selbst großes Drama, und ihre Kunst werden anlässlich ihres 100. Geburtstages von den Dampfradios ausführlich gewürdigt, der ORF beginnt in »Die zentralen Jahre« mit Höhepunkten aus der Zeit ihrer berühmten Studioaufnahmen (Do., 14.05 Uhr, Ö 1). »Nur ein trauriger Vogel kann schön singen«, zitiert Jürgen König die Diva in der »Langen Nacht der Maria Callas« (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur, 23.05 Uhr, DLF), ausführlich kommt sie zu Wort in einem »Gespräch mit Maria Callas« (RIAS Berlin 1957, Sa., 5.05 Uhr, DLF Kultur). Am Samstag abend läuft die legendäre Produktion von Puccinis »La Bohème«, die sie 1956 mit Chor und Orchester der Mailänder Scala aufgenommen hat (Sa., 19.05 Uhr, BR Klassik, SR 2, 20.04 Uhr, HR 2 Kultur), und schließlich erzählt »Das Ende einer Weltkarriere« von Niedergang und Einsamkeit einer großen Sängerin (So., 15.05 Uhr, Ö 1).

Das ARD-»Radiofeature« begibt sich in dieser Woche in frauenhassende Gesellschaft und sucht, was »Der autoritäre Mann« im Netz hinterlässt (SWR 2023, Fr., 15.05 Uhr, SWR 2, Sa., 9.05 Uhr, SR 2, 13.05 Uhr, Bayern 2, 14.05 Uhr, RBB Kultur, 18.05 Uhr, Bremen 2, So., 13.04 Uhr, WDR 5, 18.04 Uhr, HR 2 Kultur, 20.04 Uhr, WDR 5, 21.05 Uhr, Bayern 2, Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2).

Der österreichische Kostümbildner und Kulturwissenschaftler Thomas Oláh hat mit »Doppler« ein spätes Romandebüt vorgelegt, das für den Deutschen und den Österreichischen Buchpreis vorgeschlagen wurde; Rafael Schuchter liest einen Auszug daraus (Mi., 11.05 Uhr, Ö 1). Der Komponist und Autor Felix Kubin hat 2006 Dino Buzzatis Pop-Art-Comic »Orphi und Eura« vertont und sechs Jahre später zu einem »assoziativen akustischen Film« weiterverarbeitet: »Orphée Mécanique« im »Hörspielartmix« (BR 2006/2012, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Daniel Guthmann kann uns »Das Schicksal der Bergkarabach-Armenier« näherbringen, in Gesprächen während der Blockade und nach der Massenflucht aus der Enklave (HR/ORF 2023, Sa., 9.05 Uhr, Ö 1). Bayern 2 sendet am Sonnabend nachmittag ein Hörstück früher Rundfunktage: »Der Narr mit der Hacke« von Eduard Reinacher, inszeniert von Ernst Hardt (Reichs-Rundfunk-Gesellschaft 1930, Sa., 15.05 Uhr). Abends hat der vierte Teil der Schweizer Hörspielreihe mit dem Basler Kommissär Heiner Glut von Lukas Holliger Premiere, »Verfluchter Krieg«, ein Politthriller vor dem Hintergrund der Jugoslawien-Kriege (SRF 2023, Ursendung, Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur). Zwischen zwei außergewöhnlichen Musikern kann schließlich zum Stollenfuttern am ersten Advent gewählt werden, zwischen dem semifiktionalen pickligen und ungebumsten Saxophonisten Heinz Strunk, der in »Fleisch ist mein Gemüse« mit einer Tanzkapelle durch die norddeutsche Provinz tingelt (NDR/WDR 2005, So., 17.04 Uhr, WDR 5), und Frank Zappa, der uns am 4. Dezember vor dreißig Jahren ver- und ein gigantisches Lebenswerk hinterlassen hat, durch das die »Spielräume« in der Ausgabe »Der widersprüchliche Genius« zu mäandern angekündigt haben (So., 17.10 Uhr, Ö 1).