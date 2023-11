Umweltschutzopfer des Tages: Sterntaucher

imago images/blickwinkel Ein Sterntaucher ist keine Lachmöwe

War irgendwie gemütlicher alles, als Naturschutz noch was mit Möwen zu tun hatte. Jede bedrohte Tierart erfreute sich liebevoll-grüner Sterbebegleitung. Die industrielle Walze zerdrückte Karl den Käfer unbarmherzig, Aktivisten von Robin Wood standen daneben und führten Buch, Brigitte Bardot pelzte sich mit der Gerberbranche, Steildenker Sloterdijk sah von der Massentierhaltung gar die »Holocauste der Nationalsozialisten, Bolschewisten und Maoisten« in den Schatten gestellt.

Tierschutz, will ich sagen, ist wünschenswert, wird aber vollständig durch Leute besorgt, die dieser Aufgabe nicht gewachsen sind. So ist es erfreulich, dass die Zeit selbst (und nicht bloß der Kapitalismus) über die Sache hinweggerollt ist. Ökologisch sein heute bedeutet, ans Ganze zu denken. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Wo die Frage der Dekarbonisierung über die Existenz des gesamten Biosystems entscheidet, kann es nicht um einzelne Vogelarten gehen. Überhaupt ist es ein Vorurteil, dass die nachhaltige Welt, die dereinst erstanden sein soll (möglichst bevor die Permafrostböden Alaskas ihr Methan freigesetzt haben), grün sein werde. Umweltfreundliche Technologie wird nicht weniger, sie wird mehr Bebauung, Technisierung, Zerstörung von Natur, mithin Aussterben zahlreicher Tierarten bedeuten. Schöner Scheiß das, aber wer hat denn geglaubt, dass Fortschritt sauber und Wirklichkeit angenehm ist?

Und dennoch schadet es nicht, von Zeit zu Zeit einfach mal an die Vögel zu denken. Die Offshore-Windanlagen an den europäischen Küsten etwa bedrohen den Bestand des Sterntauchers. Der nämlich meidet die Windparkareale weiträumig und geht auf die Art seines Lebensraums verlustig. Die Naturschutzvereinigung Jordsand hat ihn daher zum »Seevogel des Jahres 2024« gekürt. Das wird ihn kaum trösten, aber vielleicht uns.