IMI-Studie

In der Schriftenreihe der Informationsstelle Militarisierung geht Malte Lühmann »aus linker Perspektive« der Frage nach, wie nach dem Ukraine-Krieg »ein dauerhafter Frieden und eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa zu organisieren sind«. Nehme man die Wortmeldungen aus der »herrschenden Politik« für bare Münze, »dann wird sich eine zukünftige Sicherheitsarchitektur Europas wesentlich auf den Ausbau militärischer Fähigkeiten mit einem erhofften Abschreckungseffekt stützen«. Die Folgen wären »anhaltende Militarisierung, permanenter Aufrüstungsdruck, Versicherheitlichung vieler Politikbereiche, ständige Eskalationsgefahr«. Als öffentlich wahrnehmbare Positionen macht Lühmann drei Perspektiven aus: die der »andauernden Konfrontation«, die des »Regime Change« und die einer »neuen Entspannungspolitik«. Keine dieser Positionen könne »aus linker Perspektive als Zielstellung für eine europäische Friedenspolitik« überzeugen. Auch die dritte genannte Position, die vor allem in linkssozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Debatten vertreten werde, weise »kaum über die Beendigung des aktuellen Krieges hinaus«. »Auch wenn die Forderung nach sofortigen Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg angesichts des unvermindert fortschreitenden Krieges radikal erscheinen kann, sind die Zielsetzungen einer neuen Entspannungspolitik darüber hinaus doch eher moderat zu nennen«, so Lühmann. Eine »umfassende Friedenspolitik« sei aus den entsprechenden Wortmeldungen nicht herauszulesen. (jW)

IMI-Studie, Nr. 3/2023, 12 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser PDF-Download über www.imi-online.de

KAZ

Die aktuelle Ausgabe der KAZ bietet Beiträge zur »digitalen Souveränität« als »Kipp-Element der allgemeinen Krise des Kapitalismus«, zur Arbeit des chinesischen Volkskongresses und zur Positionierung der Gewerkschaft Verdi zu Waffenlieferungen und Sanktionen. Dokumentiert wird eine Rede des Präsidenten des Weltverbandes für Politische Ökonomie (WAPE), Cheng Enfu. Die Serie »Besichtigung der Grundrechte« wird mit dem zwölften Teil fortgesetzt – diesmal geht es um den Schutz von Ehe und Familie. (jW)

Kommunistische Arbeiter­zeitung (KAZ), Nr. 385, 55 Seiten, 1,50 Euro, Bezug: Kommunistische Arbeiterzeitung, Postfach 12 02 62, 90109 Nürnberg, E-Mail: ­gruppeKAZ@kaz-online.de