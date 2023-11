ZUMA Press/imago/Montage jW

»Sachzwänge«

Zu jW vom 20.11.: »Langer Bremsweg«

Die Besprechung des Buchs über Megaschiffe, die immense Folgekosten für den Ausbau der Infrastruktur mit sich bringen, macht auf ein generelles Problem in diesem System aufmerksam, das bisher kaum zum Thema gemacht worden ist. Private Unternehmen werfen ohne Abstimmung auf den gesellschaftlichen Bedarf neue Produkte auf den Markt, die eine Herausforderung für die Infrastruktur darstellen und langfristig die öffentliche Hand mit Kosten belasten. Am ehesten wahrgenommen wird das bei den Panzerfahrzeugen, die Sports Utility Vehicles bzw. SUV genannt werden und mit ihrer Größe fast zwei Parkplätze beanspruchen, was oft für Ärger sorgt. Manche Kommune hat sich schon veranlasst gesehen, die Parktaschen zu verbreitern. Das verkleinert den verfügbaren Parkraum und weckt den Ruf nach neuen Parkplätzen. Auf kleinen Landstraßen kann so ein SUV auch schon mal zum Verkehrshindernis werden. Das gilt auf jeden Fall für die Megatraktoren, die für die Arbeit auf den Megafarmen im Mittleren Westen der USA konstruiert zu sein scheinen. Man wird auf lange Sicht nicht darum herumkommen, die Wirtschaftswege auf dem Land zu verbreitern. Aber auch die Fahrbahndecke ist häufig zu schwach für diese Monster. War es beim SUV der Gewinn als Prestige, vielleicht auch an Sicherheitsgefühl für die Käufer, was den Absatz gefördert hat, so sind es beim Traktor eher immanent wirtschaftliche Gründe. Gemäß kapitalistischer Entwicklungslogik sind mit der Konzentration in der Landwirtschaft die Nutzflächen stetig größer geworden. Einer solchen Logik folgt auch das Aufkommen der Gigaliner, also der Lkw mit Überlänge. Wie bei den Megaschiffen geht es darum, mit einem Fahrzeug und wenig Arbeitskraft möglichst viel Ware zu transportieren. Im Internet lese ich: Die Dimensionen der Brücken, Rastplätze, Parkplätze, Kreisverkehre oder Kreuzungen sind meist zu gering bemessen. Hier müssen teilweise Seitenflächen mitbenutzt werden, was zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern führen kann. Bahnübergänge seien zu gering ausgelegt usw. Die EU-Kommission wollte die Gigaliner trotzdem nicht verhindern. Im Verkehrsministerium hat man sich Ausnahmeregelungen ausgedacht. Das nennt man »Sachzwänge«.

Georg Auernheimer, Traunstein

Alternativlos?

Zu jW vom 22.11.: »›Politik der Doppelmoral ist widerwärtig‹«

Danke Nick Brauns für diesen Bericht aus Brüssel! Der deutsche Mainstream überschüttet uns mit Nachrichten, die die Alternativlosigkeit von Kriegen beschwören. Man will uns weismachen, auf der Seite der Menschenrechte zu stehen, wenn unser Land Öl ins Feuer gießt, statt sich für ein Ende des gegenseitigen Abschlachtens zu engagieren. Wir kriegen Maulkörbe verordnet, auch wenn wir nur Fragen stellen. In unserem Land ist das die neue Realität. Wie gut ist es da zu erfahren, dass das in anderen Ländern durchaus nicht so ist, dass auch in einem NATO-Land unbequeme Fragen gestellt und die offizielle Politik hinterfragende Feststellungen getroffen werden dürfen. Es ist einfach nicht normal, dass das hierzulande unter einer SPD-geführten Bundesregierung für verboten erklärt oder einfach weggeschrieben werden darf.

Joachim Seider, Berlin

Angstszenario: Schulden

Zu jW vom 20.11.: »Streit um Schulden­bremse«

Das Angstszenario wird wieder ausgespielt: Es heißt Schulden und ist gar nicht so neu. Ein beliebtes Mittel, die Bevölkerung willig und spar- wie verzichtbereit zu machen. Umfragen auf der Straße machen die Dummheit und Ahnungslosigkeit zum Schuldenthema deutlich. Bürgerinnen und Bürger irren in ihrer Meinung, Staatsschulden seien vergleichbar mit privaten Schulden.

(…) Natürlich erwartet denn auch jede und jeder, es werde bei den anderen eingespart, möglichst bei den Ärmsten, den sogenannten Sozialschmarotzern, Ausländern, Migranten, Bürgergeldempfängern usw. Mit Menschenrechten und Solidarität ist schnell Schluss, und jeder versteht es. Es stellt keiner die berechtigte Frage: Wessen Schulden sind Staatsschulden? (…) Wer dem auf die Spur kommt, merkt schnell, wie der Staat mit dem Geld der Steuerzahler umgeht. Wo Schulden sind, sind auch Profiteure daran: Banken und Rüstung. Daran zu sparen fällt Regierenden nicht ein. (…) Es ist auch keine Rede von den Milliarden, mit denen Konzerne und sogenannte Unternehmer gefördert, gesponsert werden – also Staatsgelder erhalten, damit ihre Profite gesichert sind. (…) Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. So geht das Spiel! (…)

Roland Winkler, Aue

»Räubermärchen«

Zu jW vom 17.11.: »Von links unten nach rechts oben«

Es war unnötig, das Logo der Linken zu verändern, und ich frage mich nach dem Sinn, zumal das auch unnötig Kosten sind für die Partei, die man sich hätte sparen können. Das soll also den Neuanfang signalisieren? Seit mir nicht böse, aber das halte ich für ein falsches Zeichen, denn die Linke bräuchte zwar einen sogenannten Neuanfang, in dem sie sich auf ihre alten Stärken zurückbesinnt. Ich bin dabei echt gespannt, ob sie sich wieder als eine echte Antikriegspartei versteht, die gegen jede Art von Waffenlieferungen in Krisen und Kriegsgebiete ist, oder ob es nur Floskeln sind. Auch bin ich gespannt, ob der Umgang der Linken mit der NATO weiter aufgeweicht wird, denn dann ist sie als eine Partei, die sich als Linke bezeichnet, nicht mehr wahrzunehmen. Hierzulande bedarf es einer Linken, die endlich wieder in den Kampf gegen den Raubtierkapitalismus zieht und mit ihrer Politik die Menschen von einer besseren Zukunft überzeugen kann. Für Frieden auf einer Welt, wo alle Menschen gleich sind! Es wird die Linke gebraucht als eine Partei, die in diesem System endlich die Ungleichbehandlung zwischen Ost und West beendet.

René Osselmann, Magdeburg