Nacho Doce/REUTERS Friedenssaboteur Boris Johnson (Madrid, 30.6.2022)

Über alternative Abläufe oder »verpasste Chancen« in der Geschichte zu spekulieren, ist müßig. Was geschehen ist, ist geschehen. Insofern ist das Interview, das der Fraktionschef der Selenskij-Partei »Diener des Volkes« am Freitag über die Umstände gab, unter denen im März 2022 ein Ende des Ukraine-Kriegs eben nicht zustandekam, nicht so aufsehenerregend, wie es auf den ersten Blick scheint.

Ja, Dawyd Arachamija räumte ein, dass nach dem für Außenstehende vielversprechenden Zwischenstand der Friedensverhandlungen in der Türkei der damalige britische Premierminister Boris Johnson nach Kiew kam und die Ukraine »ermutigt« habe, den Krieg fortzusetzen. Aber er sagte auch, dass »die Ukrainer« – sagen wir mal besser, die in Kiew herrschende Gruppe – »den Russen« ohnehin nicht getraut und es deshalb unter einem NATO-Beitritt nicht getan hätten.

Das ist von der faktischen Seite glatt gelogen. Wolodimir Selenskij selbst hatte die Bereitschaft der Ukraine erklärt, über eine Neutralisierung des Landes zu verhandeln. Es ist eine durchsichtige Lüge, mit der Arachamija Druck auf die NATO ausüben will, die Ukraine doch aufzunehmen – und zwar so schnell, dass sich daraus noch ein politischer Erfolg für den irgendwann doch von Wahlen bedrohten Selenskij von heute drehen lässt. Die NATO aber ziert sich bekanntlich damit. Sie hat den nirgendwo schriftlich fixierten, aber in der Praxis doch eingehaltenen Grundsatz, keine Länder mit offenen Territorialstreitigkeiten aufzunehmen. Der von der Ukraine gern bemühte Fall der alten Bundesrepublik ist kein Gegenbeispiel: Die »NATO-Beistandsgarantie« galt nur für das alte Westdeutschland und erstreckte sich nicht auf das Ziel, etwa in Dresden einzumarschieren. Die Nichtreaktion der NATO auf die Grenzsperre von 1961 belegt dies deutlich.

Hier beginnt nun das wirkliche Dilemma der ukrainischen Führung. Sie käme wahrscheinlich der Aufnahme in die NATO näher, wenn sie auf die ohnehin an Russland verlorenen Landesteile verzichten würde. Das aber wäre eine innenpolitische Niederlage, die Selenskij und seine Partei wahrscheinlich nicht verkraften würden. Denn dann müssten sie sich der Frage stellen, wofür sie diesen Krieg in die Länge gezogen und all seine Opfer in Kauf genommen haben. Spekulationen über alternative Geschichtsabläufe sind zwar müßig –, aber wenn sie die Massen ergreifen, können sie gleichwohl politische Wirkung entfalten.