Widerspruch weggebügelt

Kay Nietfeld/dpa Wollten sich nicht nachsagen lassen, die Regierungskoalition zu gefährden: Spitzenfunktionäre und Delegierte lehnen am Sonnabend in Karlsruhe den kritischen Antrag zur Asylpolitik ab

Sie hatten keine Chance und haben sie genutzt: Auf dem viertägigen Parteitag der Grünen in Karlsruhe hat eine Reihe von Delegierten rhetorisch gegen den Kurs der Apparatschiks aufbegehrt. Die Vertreterinnen und Vertreter der Parteispitze bemühten sich erkennbar an diesem Wochenende, in Reden und Gegenreden jede friedenspolitische, kapitalismuskritische und antikoloniale Beanstandung der Wenigen am Kurs der Partei in Bund und Ländern mit erhobenem Zeigefinger wegzubügeln. Vorneweg die Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour, die Regierungsmitglieder Annalena Baerbock und Robert Habeck oder Bundestagsabgeordnete wie Sara Nanni und Anton Hofreiter. Diese verteidigten vehement den Status quo mit dem Totschlagargument schlechthin: ohne »Kompromisse« gehe es nicht, sobald man mitregiert. So auch bei der Abwehr staatlich unerwünschter Migration und Fluchtbewegungen aus den Trümmerhaufen des westlichen Imperialismus.

Die Grüne Jugend wollte Regierungsmitglieder der Partei dazu verpflichten lassen, einer weiteren Asylrechtsverschärfung auf keiner Ebene zuzustimmen. Jene Pistole auf ihrer Brust wussten Habeck und Baerbock jedoch abzuwenden – und auf die Delegierten zu richten. Eine solche Bindung an die Parteilinie sei der Todesstoß für die Koalition im Bund. »Ich kann das nicht einhalten«, sagte Baerbock. Handlungsleitend dürfe nicht das Verlangen sein, in dieser Frage »auf der richtigen Seite zu stehen«, belehrte der Habeck. Man würde sonst »andere die Politik machen« lassen, behauptete der Klimaminister, wodurch »sich nichts verbessern« würde.

Wie viel sich durch von Grünen-Politiker besetzte Regierungsposten »verbessern« werde, demonstrierte Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dem Blatt erklärte er, keiner solle mehr bei Rezession und Krise auf den Staat hoffen. Jene »Anspruchshaltung« sei »kultiviert« worden, indem »viel Geld auf alle Probleme geschüttet« worden sei. Auch sollten »soziale Projekte« wie die Rente mit 63 oder die CSU-Mütterrente »nicht in Stein gemeißelt« sein.

Die Mission von Bündnis 90/Die Grünen bleibt auch nach diesem Marathonparteitag, dem Industriekapital durch die von der Ampel mit herbeigeführten Krise zu helfen – Verteilungskämpfe also auf den Rücken der ökonomisch Schwächsten auszutragen. Ihre Rolle in der Ampelkoalition bleibt, alle Grausamkeiten abzu­nicken, die im reaktionären Fahrwasser von Union und AfD als einzig noch durchsetzbare Vorhaben begriffen werden. Die Grünen sollen weiterhin Aufrüstung und Kriegstreibei, EU-Imperialismus und Neokolonialismus einen humanitären Anstrich verleihen.