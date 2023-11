Kapitalboss stellt Klimaziele in Frage

Berlin. Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), hat die Regierungsparteien einem Zeitungsbericht zufolge aufgefordert, sich von ihren klimapolitischen Zielen zu verabschieden. »Wenn die Ampel all das, was sie sich klimapolitisch vorgenommen hat, umsetzt, kann Deutschland international nicht mehr mithalten«, sagte Dulger der Bild am Sonntag in einem Interview. Die Wirtschaftslage sieht der Kapitalboss demnach düster. Immer mehr Unternehmen würden aufgeben, weil von ihnen Investitionen gefordert würden, die sie nicht leisten könnten. Um die Ökonomie zu beleben, müsse die Regierung viele Vorschriften zurücknehmen. Der Klimaschutz dürfe die Wirtschaft nicht kaputtmachen. (Reuters/jW)