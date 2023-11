CSU wählt Weber zum EU-Spitzenkandidaten

Nürnberg. Der EVP-Fraktionschef im EU-Parlament, Manfred Weber, führt die CSU als Spitzenkandidat in die EU-Wahl 2024. Auf einer Delegiertenversammlung am Sonnabend in Nürnberg wurde Weber von seiner Partei mit 96 Prozent auf Platz eins der CSU-Liste gewählt. Er erhielt 240 von 250 abgegebenen Stimmen, zehn Delegierte stimmten mit Nein. Der 51jährige war bereits bei der EU-Wahl 2019 als Spitzenkandidat angetreten. (dpa/jW)