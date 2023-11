Noelia Marcia Guevara/REUTERS »Keinen Schritt zurück«, heißt es auf den Masken protestierender Frauen (Buenos Aires, 25.11.2023)

»Wir haben eine rechte Regierung, die alle unsere Rechte einschränken will«, ruft die Frau mit dem dunkelgrünen T-Shirt der Bewegung für legalen Schwangerschaftsabbruch dem lauten Trommel- und Stimmengewirr trotzend in ein Megafon. Eine vorbeilaufende Genossin umarmt Gío Eiriz zur Begrüßung, andere halten ein großes Banner der Kampagne in die Höhe. Viele Demonstranten schwenken am Samstag nachmittag Palästina-Fahnen auf dem Platz vor dem Kongress in Buenos Aires, fordern auf Schildern einen Waffenstillstand in Gaza – der diesjährige Marsch zum Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen richtet eine Solidaritätsadresse an die Menschen im von Israel bombardierten Küstenstreifen. »Die Regierung wird mit ihren Plänen nicht durchkommen!«, bekräftigt Eiriz in der ersten Reihe des Protestzugs. »Wir Feministinnen werden uns dem mit unseren Körpern auf der Straße in den Weg stellen!« Sie seien heute auf der Straße, um zu zeigen, dass sie keines ihrer erkämpften Rechte aufgeben werden, sagt die hochgewachsene Frau einige Momente später.

Knapp eine Woche nach dem Durchmarsch der Rechten im politischen Argentinien ist die Linke des Landes in der Hauptstadt auf der Straße. Insgesamt 26 Organisationen haben sich zu dem Protest am Wochenende zusammengefunden. Der ultrarechte Kandidat Javier Milei, der im Wahlkampf mit einer Kettensäge herumfuchtelte, um anzudeuten, wie drastisch er öffentliche Ausgaben des argentinischen Staates kürzen will, erhielt mehr als 55 Prozent der Stimmen. Nicht nur enorme Sozialkürzungen stehen auf dem Programm, zusätzlich könnte ein großer gesellschaftlicher Rückschritt anstehen, sollte Milei etwa sein Vorhaben durchsetzen, Schwangerschaftsabbrüche verbieten zu lassen.

Während sich auf der einen Seite des Platzes große Menschengruppen mit Fahnen und Trommeln versammeln, ist es gegenüber des Parlamentsgebäudes mit dem grünen Kuppeldach stiller. Dutzende Holzkreuze sind auf dem Boden dicht nebeneinander aufgereiht, jedes mit einem Namen und einem Foto versehen. Die Gruppe »Ni una Menos« hat den zeitweiligen Erinnerungsort vor dem Kongressgebäude geschaffen. Die auf Plakaten abgebildeten Personen sind Opfer von Femiziden, aufgrund ihres Geschlechts ermordete Frauen und transidente Personen. Der Name der Ermordeten wird aufgerufen, Angehörige heben Plakate mit Fotos der Toten hoch und antworten »presente!«, sie sind bei uns, »por siempre« – für immer.

Bis zum 15. November 2023 wurde in Argentinien durchschnittlich alle 27 Stunden ein Femizid begangen. Diese Zahl bedeutet einen Anstieg der geschlechtsspezifischen Morde an Frauen, sogar die Zahl im Coronajahr 2020 wird übertroffen, heißt es in einem Bericht der Beobachtungsstelle für Femizide der Nationalen Ombudsstelle. Insgesamt wurden dort bis Mitte November 282 Femizide registriert, unter den Opfern vier Transgenderpersonen, sieben Frauen, die von Männern in den Selbstmord getrieben wurden und 24 Fälle von gewaltsamem Tod von Frauen im Zusammenhang mit Drogenhandel und organisiertem Verbrechen. 17 Prozent der Opfer hatten vor ihrer Ermordung mindestens eine Anzeige wegen geschlechtsspezifischer Gewalt erstattet. Laut Bericht ein Indiz für fehlende wirksame Reaktionen auf die geäußerten Warnungen. Unter der neuen Regierung versprechen sich die Aktivistinnen keine Besserung – im Gegenteil.

Frauen seien eine wirtschaftlich stark benachteiligte Gruppe und daher »allen Arten von Gewalt ausgesetzt«, erklärt die Musikerin Nancy Graciela im Hof des historischen argentinischen Regierungsgebäudes am Plaza de Mayo. Die Gruppe »Sin Esclavos«, ohne Sklaven, vom gleichnamigen Kulturzentrum aus der armen Provinz Buenos Aires spielen hier bei einem Konzert zum Gedenktag. Die bloße Tatsache, dass Frauen sich zusammentun und für ihre Rechte kämpfen könnten, ärgere Leute wie Milei bereits so sehr, dass sie die Errungenschaften der Frauenbewegung zerstören wollten, erklärt Graciela. Es zeige sich dieselbe neoliberale Politik wie in den 1990er Jahren. Der Regierung gehe es um Rohstoffe. »Sie wollen unser Wasser, das Lithium und natürlich das riesige Ölschiefervorkommen Vaca Muerte.«

Die Bevölkerung habe »gegen das deutliche Versagen einer Regierung gestimmt, die Armut gebracht hat und die Lebensbedingungen nicht verbessern konnte«, resümiert Eiriz das Debakel für die argentinische Linke. Nun komme ein Wandel, »der keine Verbesserung für uns bedeutet«. Milei und die designierte Vizepräsidentin Victoria Villarruel würden aber absehbar auf Widerstand stoßen, ist sie sich sicher: »Sobald er die Kettensäge einsetzt, wie er es im Wahlkampf angekündigt hat, werden die Leute auf die Straße gehen und kämpfen.«