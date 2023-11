Verdi verzeichnet historische Eintrittswelle

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben eine Rekordzahl an Eintritten verzeichnet. Es seien in diesem Jahr so viele Menschen Mitglied geworden, »wie noch nie seit unserer Gründung«, sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Werneke der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Sonntag. Eine so gute Eintrittbewegung habe es zuletzt in den 1980er Jahren gegeben, »so dass wir deutlich mehr Mitglieder gewonnen haben als verloren«. Konkrete Zahlen für 2023 wolle man im Januar vorlegen. Ein Drittel der neuen Mitglieder sei jünger als 27 Jahre. Werneke nennt als mögliche Ursache schlechtere Bedingungen am Arbeitsmarkt. Laut Zahlen des Deutschen Gewerkschaftsbunds hatte Verdi Ende 2022 rund 1,9 Millionen Mitglieder. (dpa/jW)