Alessandra Tarantino/AP/dpa Eine halbe Million Menschen demonstrierte am Sonnabend in Rom für den Schutz von Frauen

Am Sonnabend sind weltweit zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen machistische und patriarchale Gewalt zu demonstrieren. Der 25. November ist seit 1991 der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, auch als Orange Day bekannt. Eine besonders große Demonstration fand in Rom statt, mit rund 500.000 Menschen laut der Tageszeitung La Repubblica. Oppositionsführerin Elena Schlein vom sozialdemokratischen PD zeigte sich ebenfalls in der italienischen Hauptstadt. Und auch in anderen Orten Italiens gingen vor allem Frauen gegen die Gewalt, der sie tagtäglich ausgesetzt sind, auf die Straße.

Eine Rolle dabei spielte der Femizid an einer jungen Studentin namens Giulia Cecchettin, der am Sonnabend vor eine Woche bekanntgeworden war. Im Haftbefehl für den Partner von Cecchettin ist die Rede von »beispielloser Grausamkeit und offenkundiger Unmenschlichkeit«. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni steht besonders unter Druck, da sie jahrelang den Machismus geleugnet und sich darüber lustig gemacht hat. Die Faschistin kritisierte wiederholt die »Genderideologie« und sogenannte Regenbogenfamilien, sieht die Frau eher als Mutter und an den Herd gebunden als woanders. Doch nun musste sie zurückrudern und kündigte vergangene Woche an, ein Gesetz gegen Frauenmorde auf den Weg bringen zu wollen.

In Spanien, derzeit eines der europäischen Länder mit den stärksten feministischen Bewegungen, fanden landesweit laut dem Ministerium für Gleichheit rund 40 Demonstrationen und Kundgebungen statt. Dort zeigte sich ein Riss, der auch in anderen Ländern zu beobachten ist. So gab es in Madrid zwei Demonstrationen. Bei der am Vormittag nahm die neue Gleichheitsministerin vom sozialdemokratischen PSOE, Ana Redondo García, teil. Nachmittags fand eine andere Demonstration statt, bei der Irene Montero, scheidende Ressortleiterin der linken Partei Podemos, anwesend war. Die erste steht für ein klassisches Verständnis des Feminismus, das sich lediglich auf Frauen bezieht. Von ihren Gegnern werden sie als »TERFS« bezeichnet. Das englische Akronym steht für »Transausschließender Radikalfeminismus«. Ob eine Sozialdemokratin wirklich eine radikale Feministin ist, wird sich noch zeigen. Die zweite Demonstration stand im Zeichen des sogenannten Queerfeminismus, eine Bewegung, die den Kampf gegen das Patriarchat inklusiv versteht und es als ihre Aufgabe ansieht, andere Identitäten und Orientierungen (Lesben, Schwule, trans- und intergeschlechtliche Menschen) vor Gewalt und Aggressionen zu schützen.

Andere nennenswerte Manifestationen fanden in Frankreich statt, wo die Zahl an Femiziden im vergangenen Jahr gestiegen ist, in Deutschland, der Türkei, Chile oder Guatemala. In Brasilien gab es am Strand Copacabana in Río de Janeiro eine Protestaktion mit hundert Schuhpaaren. Sie symbolisierten die mehr als 700 Femizide im vergangenen Jahr. In Mexico-Stadt marschierten die Menschen für den Schutz von Frauen und für die Bevölkerung von Gaza.