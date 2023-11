EVG warnt vor Kollaps bei der Bahn

Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat vor dem Hintergrund der Haushaltskrise vor einem Kollaps bei der Bahn gewarnt. Ohne die geplanten milliardenschweren Investitionen in die Schieneninfrastruktur »steht die Generalsanierung am Abgrund«, sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Montag) laut Vorabmeldung. »Es droht der verkehrs- und klimapolitische Kollaps.« Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte kürzlich die Verschiebung nicht genutzter Coronakredite in den Klima- und Transformationsfonds (KTF) für unzulässig erklärt. Dadurch fehlen 60 Milliarden Euro für zahlreiche klimapolitische Projekte der Ampelkoalition. Betroffen ist auch die Sanierung der Bahn: Für die Bahn-Infrastruktur waren im KTF allein für das kommende Jahr vier Milliarden Euro eingeplant, 12,5 Milliarden Euro bis 2027. (AFP/jW)