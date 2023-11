Es ist unmöglich, heutzutage über den Jemen zu sprechen, ohne über den Krieg zu reden. Aber das Land verfügt über atemberaubende Landschaften, eine einzigartige Architektur und ein kulturelles Erbe, zu dem auch mehrere UNESCO-Stätten gehören, die aufgrund des Krieges in Gefahr sind. Es ist die Geschichte des Jemen unter der international anerkannten, aber nicht demokratisch legitimierten Regierung und den verschiedenen Milizen und Stämmen, die den südlichen Teil des Landes im Bürgerkrieg gegen die aufständischen Ansarollah (auch Huthi genannt) kontrollieren.

Das Land wird seit Ende 2014 verwüstet, was verschiedene Folgen mit sich bringt: Stämme positionieren sich an den Frontlinien, Millionen von Menschen werden innerhalb des Landes vertrieben, Kindersoldaten werden an allen Fronten von allen beteiligten Parteien eingesetzt, auch wenn dies geleugnet wird. Ein Stellvertreterkrieg, in dem die Zivilisten und die Schwächsten wie immer den höchsten Preis zahlen.

Der Jemen ist ein von Krieg und Verzweiflung zerrissenes Land, aber nicht nur das. Trotz der Kämpfe beginnt sich das Leben langsam zu normalisieren. Die Zivilbevölkerung drängt sich auf den Straßen und sucht nach Orten, an denen sie sich versammeln und von einem Leben ablenken kann, das seit Jahren so viel Leid mit sich bringt und ganze Familien entzweit oder auslöscht. Dies ist eine Geschichte, die dem jemenitischen Volk und seiner Stärke gewidmet ist, das in einem Krieg nach Gelassenheit strebt. Gewidmet einem Land, das voller Geschichte, Geheimnisse und Schönheit ist.