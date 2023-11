imago images/United Archives International Josip Broz Tito bei der Arbeit in Jajce, dem historischen Gründungsort der späteren Förderativen Volksrepublik Jugoslawiens (Oktober 1943)

»Heute ist Tag der Republik«, heißt es in dem gleichnamigen Lied der jugoslawischen Rockband Zabranjeno Pušenje, »und die Alten betrinken sich ein wenig«. Ende der 1980er Jahre, als der Song herauskam, war der 29. November im Wappen des sozialistischen Vielvölkerstaats verewigt und ein Feiertag, der zuweilen heute noch nostalgische Gefühle weckt. Das Datum erinnert an zwei Wegmarken der jugoslawischen Geschichte: die zweite Sitzung des Antifaschistischen Rats der Volksbefreiung (AVNOJ) 1943 und die Ausrufung der Republik zwei Jahre später.

Von der Aufbruchsstimmung der Jahre 1943 und 1945 war 1987 nicht mehr viel zu spüren. Eine ökonomische Krise, die sich im Alltag der Menschen unter anderem als anhaltende Inflation zeigte, hielt das Land im Griff. Dass das Land, in dem sie lebten, bald in einem von außen angeheizten und von Nationalisten befeuerten Bruderkrieg blutig zerfallen würde, hätte trotz der schwierigen Lage niemand gedacht. Das Erbe der Partisanen war nicht ohne Grund Teil der Identität der Mehrheit der Jugoslawen geworden.

Als die rund 150 Delegierten am 29. und 30. November 1943 im bosnischen Jajce zur zweiten AVNOJ-Sitzung zusammenkamen, hatte sich der antifaschistische Widerstand seit 1941 trotz vieler Rückschläge zu einer relevanten Bewegung entwickelt. Im ganzen Land gab es befreite Gebiete. Die deutschen Besatzungstruppen waren immer wieder in Gefechte verwickelt. Von Ruhe auf dem Balkan keine Spur.

Zugleich markierte 1943 eine Wende im Zweiten Weltkrieg. Die Rote Armee konnte mit der Schlacht im Kursker Bogen die Initiative gegen die faschistische Wehrmacht erlangen. Auf Sizilien waren die Alliierten gelandet und stießen weiter nach Norden vor; Italien hatte sich aus der Achse verabschiedet. Deutsche Truppen besetzten anschließend das Land, woraufhin sich Tausende Italiener den Partisanen anschlossen.

Kommunistische Führung

Eine Niederlage Nazideutschlands zeichnete sich ab, doch bis dahin war es noch ein weiter Weg. Diesen Weg zu gehen hatten die jugoslawischen Partisanen bereits kurz nach der Besatzung 1941 geschworen. Das Land war zwischen Deutschland, Italien, Bulgarien und Ungarn aufgeteilt; in Kroatien wurden die faschistischen Ustascha installiert. Überall kam es zu Kriegsverbrechen, Mord und Terror. Das Land wurde seiner Rohstoffe beraubt, die Menschen ausgebeutet und verschleppt. Jugoslawien war zudem Ort der Schoah und des Porajmos, 1942 wurde Serbien als »juden- und zigeunerfrei« erklärt; im KZ Jasenovac mordete die Ustascha bestialisch.

Gegen die Besatzung und den faschistischen Terror wurde bereits im Sommer 1941 in ganz Jugoslawien Widerstand organisiert. Startpunkt war ein Aufruf der Kommunistischen Partei (KPJ) unter Leitung von Josip Broz, genannt Tito. Die KPJ war nicht die einzige Kraft, die zu den Waffen griff. Anfangs beteiligten sich auch die monarchistischen Tschetniks. Doch sie stellten sich unter den Befehl des ins Londoner Exil geflohenen Königs, Petar II. Karađorđević. Dessen Regierung wurde von den westlichen Alliierten als alleinige Vertreterin Jugoslawiens betrachtet; selbst dann noch, als die Tschetniks an der Seite der Besatzer gegen die Partisanen kämpften.

Zum Erfolg der kommunistischen Partisanen trugen die Entwicklungen aus der Zwischenkriegszeit bei: Zum einen kannten die rund 12.000 Mitglieder der KPJ die Arbeit in der Illegalität, denn die Partei war bereits 1921 verboten worden, nachdem sie bei Wahlen drittstärkste Kraft geworden war. Und schließlich fanden sich in den Reihen der anwachsenden Volksbefreiungsbewegung auch zurückgekehrte Spanienkämpfer, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbrachten.

Die KPJ stellte den Kampf gegen die Besatzung unter die Losung »Brüderlichkeit und Einheit«. Damit wurde der gesamtjugoslawische Anspruch über ethnische Grenzen hinweg unterstrichen, ohne indes an das Königreich anzuknüpfen, wo die Spannungen zwischen den Volksgruppen angestachelt wurden. Zugleich sprach sich die Partei für eine gesellschaftliche Umgestaltung nach demokratisch-sozialistischen Vorstellungen aus. Greifbarer Ausdruck davon waren die in den befreiten Gebieten geschaffenen Rätestrukturen. Die Volksausschüsse kümmerten sich um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Belange.

Für viele junge Menschen in den befreiten Gebieten kam die Ankunft der Partisanen der Entdeckung einer neuen Welt gleich. Die Gleichheit der Geschlechter wurde thematisiert und vorgelebt, es gab Filmvorführungen und Theaterstücke, Tanzveranstaltungen und politische Diskussionen. Zudem wurden Großgrundbesitzer enteignet, arme Familien erhielten Unterstützung. Nach den Jahren der Königsdiktatur und dem Terror der Besatzer wurde eine Alternative zu Armut und kulturellem Ausschluss erlebbar.

Zugleich wuchs die Partisanenarmee. Zehntausende Männer und Frauen standen unter dem Befehl des AVNOJ. Dieser war von der KPJ dominiert, in ihm waren aber auch bürgerliche Kräfte vertreten, die sich dem Widerstand angeschlossen hatten. Mit dem Anwachsen und den Erfolgen der Bewegung stellte sich die Frage nach der politischen Macht. Um den neuen Realitäten gerecht zu werden und eine Perspektive für die Zeit nach dem Krieg zu entwerfen, kamen die Delegierten in Jajce zusammen.

Anerkennung der Alliierten

Das Ergebnis: Der AVNOJ wurde zur obersten politischen Instanz Jugoslawiens, die Regierungsgeschäfte übernahm das Nationalkomitee. Tito wurde der Rang des Marschalls verliehen, König Petar II. die Rückkehr untersagt. Zugleich wurden allen Völkern des Landes die gleichen Rechte in einem föderativen System zugesprochen. Die Zusammenkunft vor 80 Jahren in Bosnien war ein Schlüsselereignis des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien. Dort wurde das Fundament des neuen Staates gelegt.

Auch die Alliierten mussten den Realitäten ins Auge sehen. Die USA, Großbritannien und die Sowjetunion erkannten auf der Konferenz in Teheran, die fast gleichzeitig mit dem Treffen in Jajce vom 28. November bis 1. Dezember stattfand, die Eigenständigkeit der von Tito geführten Volksbefreiungsarmee in der Antihitlerkoalition an. Die Briten waren bereits zuvor mit Verbindungsoffizieren bei den Partisanen, nun flossen größere militärische Hilfen, und auch die Sowjetunion steigerte nach zahlreichen Bitten ihr Engagement.

Jugoslawien war eines der wenigen Länder, das sich von der nazistischen Besatzung selbst befreite. Der Blutzoll war hoch. Die Zahl der Toten wurde nach dem Krieg mit 1,7 Millionen angegeben. Das entsprach rund elf Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Land war in weiten Teilen zerstört. Zugleich waren viele junge Menschen von einem neuen Geist beflügelt, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Das gab Tito und der KPJ den notwendigen Rückenwind. Jugoslawien schlug einen eigenständigen Weg ein, ohne sich den Vorstellungen der Alliierten unterzuordnen.

Im Inland bedeutete das eine neue Gesellschaft mit den Werten des antifaschistischen Kampfes. Am 29. November 1945 wurde die Föderative Volksrepublik Jugoslawien ausgerufen, deren Grundzüge auf den Beschlüssen der Tagung beruhten, die zwei Jahre zuvor in Jajce stattgefunden hatte. Die Monarchie war abgeschafft. Außerdem wurde einem westlichen Mehrparteiensystem eine Absage erteilt, denn das führe zu einer nationalistischen Zersplitterung und Staatszerfall. Eine Warnung, deren Richtigkeit sich vier Jahrzehnte später zeigte.