Berührende Erinnerung

Zu jW vom 18./19.11.: »Gegenkultur entdecken«

Er bleibt uns allen unvergessen – ich bringe nur eine seiner zahllosen unvergleichlichen Feststellungen: »Der Jugoslawien-Krieg kann für die Bundesregierung so teuer nicht gewesen sein. Gleich als erstes hat sie das Automobilwerk in Kragujevac zerbomben lassen. Die Automarken ›Zastava‹ und ›Yugo‹ gibt es seitdem nicht mehr. Da sollte man doch annehmen, dass die Firmen Daimler-Chrysler, Volkswagen und Opel – um nur einige zu nennen – wenigstens je eine Rakete gesponsert haben. Die Konkurrenz so durchschlagend auszuschalten gelingt nun nicht wirklich oft!« Sein Schmerz über den entsetzlichen Jugoslawien-Krieg und dessen Folgen gehört für mich zu den berührendsten Erinnerungen an Dietrich Kittner.

Christa Kustka, per E-Mail

Was hätten sie gesagt …

Zu jW vom 18./19.11.: »Gegenkultur entdecken«

Sehr gut und schön, Dietrich und Christel Kittner in Erinnerung zu bringen, oft frage ich mich, was hätten die beiden zu diesem und jenem heute gesagt – sie fehlen, wie so viele Mitstreiterinnen. Die Stiftung hält die Gebäude in Dedenitz in Schuss und hat drei schöne Ferienwohnungen – der kleine Ort unweit der Grenze zu Slowenien liegt »hinter« den Bergen in der Prekmurje.

Helmut Türk-Berkhan, Rosenheim

Befristete Verträge

Zu jW vom 21.11.: »Unibetrieb lahmgelegt«

In Potsdam war gestern auch eine große Demo unter dem Motto: »Schluss mit prekärer Wissenschaft!« Hunderte Unimitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind auf die Straße gegangen – mit kämpferischer Stimmung und mit den Flaggen der GEW und Verdi, für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Politisch stand auch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz im Fokus. Dieses regelt die maximale Anzahl der Jahre, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit befristeten Verträgen arbeiten dürfen: Wer in der vorgegebenen Zeit keine feste Stelle bekommt, muss den Job wechseln. Angeblich angeführt, um den Übergang zur festen Anstellung zu ermöglichen. Da es aber kaum feste Stellen gibt, führt diese Regelung dazu, dass hochspezialisierte und -motivierte Menschen aus dem Wissenschaftsbetrieb und Beruf herausgeschmissen werden. Damit gehen ihre Kenntnisse und Erfahrungen verloren: ein Verlust sowohl für die Gesellschaft als auch für die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Angelo Valleriani, Berlin

Umwidmung

Zu jW vom 18./19.11.: »Merz lässt weiteres Sondervermögen prüfen«

Friedrich Merz lässt nach dem Karlsruher Haushaltsurteil auch das Sondervermögen für die »Energiepreisbremsen« auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Lassen wir doch auch das »Sondervermögen« von 100 Milliarden Euro fürs Militär überprüfen! Die Forderung für mehr Sozialausgaben soll ja auch einen Finanzierungsvorschlag enthalten. Ich nenne das schlicht Umwidmung.

Thomas Elstner, Gera

Umworbener »Türsteher«

Zu jW vom 18./19.11.: »Der vergessene Krieg«

»Erdoğans Unterstützung für Baku bei Berlin-Besuch ausgeblendet.« – Natürlich wird sie ausgeblendet! Erdoğan wird von Deutschland und der EU nicht nur als »Türsteher« Europas umworben, der die Migration nach Europa aufhalten soll, sondern auch und vor allem, um die Türkei in der Auseinandersetzung des Westens mit Russlands bei der Stange zu halten. Erdoğan soll ein Verbündeter bleiben in dem schon fast religiös anmutenden ewigen Kampf des hellen, lichten, demokratischen Westens, angeführt von einer sich um sich selbst drehenden USA, gegen das finstere russische Reich, vor dessen Hintergrund sich fast alle großen internationalen Konflikte abspielten, nach dem Ende des Kalten Krieges vor allem entlang der geographischen Trennlinie zwischen Europa und Asien. Erdoğan nutzt die Macht, die ihm die Selbstbeschränkung der EU als europäisches Bollwerk der USA gegen Russland verleiht, skrupellos und demonstrativ aus. Da bleibt sogar sein Gerede vom »Terrorstaat« Israel und seine Qualifikation der Hamas als »Befreiungsorganisation« ohne westliche Sanktionen, und er wird weiterhin von der deutschen Bundesregierung hofiert, während jeder, der es wagt, öffentlich die israelische Besatzung im Westjordanland zu kritisieren, sich der Gefahr aussetzt, von Mitgliedern dieser Regierung und den ihr angeschlossenen Leitmedien des Antisemitismus bezichtigt zu werden.

Marc Pilz, Cottbus

Keine »Offensive«

Zu jW vom 20.11.: »Warnungen ignoriert«

Der Begriff »Offensive« in diesem Zusammenhang ist schon ziemlich fragwürdig, weil er eine militärische Operation bezeichnet und dem ganzen Legitimation im Rahmen einer militärischen Konfrontation verleiht. Es dürfte aber nun wirklich niemandem entgangen sein, wie am 7. Oktober wahllos einfach alles abgeschlachtet wurde, was den (…) Hamas-Terroristen vor die Maschinengewehre kam, vermutlich waren ihnen Zivilistinnen und Zivilisten auch lieber, die wehrlos waren und nicht zurückschossen, als bewaffnete Soldaten, die nämlich zurückschossen und auch den ein oder anderen Terroristen getötet haben (…). Und das sage ich alles als jemand, der Israel als eine Besatzungsmacht sieht, die die Palästinenser unterdrückt. Aber bei aller klaren Sympathieverteilung in dem grundlegenden Konflikt, was am 7. Oktober stattfand, war keine »Offensive«. Die Hamas muss Israel wahrlich dankbar sein ob der Reaktion, denn angesichts der Gewaltorgie, mit der Israel seinerseits seit über einem Monat zurückschlägt, ist die Barbarei der Hamas (und ja! – das sage ich als Antiimperialist, denn das war wirklich Barbarei per definitionem) komplett in den Hintergrund getreten.

Ralf Schuster, Gießen