Die Fotografie bannt die Wut wie die Niederlage. Die der geschlagenen Bergleute im großen, aber vergeblichen Bergarbeiterstreik von 1984/85 sowie die der verarmten, depravierten Nachkommen 2016, die nicht ertragen können, dass, weil ja ohnehin Leerstand herrscht, in ihrem heruntergekommenen Städtchen busweise syrische Kriegsflüchtlinge angesiedelt werden. Die Bergarbeitergemeinde in der Grafschaft Durham im Nordosten Englands ist schon lange kein einladender Ort mehr. Strukturwandel – wie das hierzulande im Bürokrateneuphemismus genannt wird – heißt dort Arbeitslosigkeit und Wertverfall der Immobilien, heißt Absterben des öffentlichen Lebens. Die einzig verbliebene Stätte möglicher Zusammenkunft jenseits des Privaten bietet eine einigermaßen abgetakelte Kneipe, die dem Film seinen Namen gibt. »The Old Oak«, die Alte Eiche, ist das letzte Refugium einer einstmals stolzen Arbeiterkultur und der Mittelpunkt kommender Konflikte.

Eingangsszene, Ankunft der Syrer vor grauer, dreckiger Kulisse. Männer schlagen gegen die Scheiben des Busses, fletschen gleich die Zähne wie eine Rotte Kampfhunde und bellen: Herzlich willkommen. Das Flüchtlingsmädchen Yara (Ebla Mari) dokumentiert den Vorgang mit ihrer Kamera. Sehr zum Missfallen des Begrüßungskomitees. Es kommt zum Handgemenge, der Apparat fällt zu Boden.

Für Kneipenwirt TJ Ballantyne (Dave Turner, der regelmäßig in Filmen von Ken Loach auftritt) ist es anders als für die meisten seiner Gäste nicht einleuchtend, dass Ausgrenzung und Ressentiment gute Ratgeber sein sollen. Man hilft einander, wie damals während des Streiks der Coal Miners drei Jahrzehnte zuvor. Er führt Yara in das mit Gerümpel vollgestellte Hinterzimmer des Pubs, um ihr den kaputten Fotoapparat durch eine gebrauchte Kamera von ihm zu ersetzen. Dass hier mal Leben war, Junggesellenabschiede gefeiert wurden, dass man tanzte und lachte, liegt lange zurück. Eingemottete Requisiten besserer Tage. An den Wänden erinnern Fotografien an die Heftigkeit der Ausstände, an die Entschlossenheit der streikenden Arbeiter im Kampf gegen Margaret Thatcher, an die Solidarität. »We could have changed the world but we never did«, sagt TJ zu Yara. Die Aufnahmen stehen unter einem Leitspruch, der ebenfalls an der Wand prangt: »We eat together, we stick together.« Wir essen zusammen, wir halten zusammen.

Daraus erwächst Yara die Idee, den kleinen Saal wieder nutzbar zu machen, als Ort der gemeinsamen Speisung für die hungrigen Arbeiterkinder und die syrischen Familien. Der anfangs zögerliche TJ, der die Auseinandersetzung mit seinen Stammkunden ahnt, stimmt schließlich zu. Solidarity, nicht Charity, erklärt TJ seinen Unterstützern die Sache später. Doch das stimmt, genauer betrachtet, gar nicht. Aber so hätte die Zusammenführung der verarmten Alteingesessenen und der vor Krieg und Verderben geflohenen Neuankömmlinge wenigstens funktionieren können. Die Stammgäste der Alten Eiche können allerdings nicht ertragen, dass sie den letzten verbliebenen Public space mit anderen teilen sollen. Die Fremden stören und sollen weg. Als sie von TJ verlangen, er solle ihnen den wiederhergerichteten Saal als Tagungsort zur Verfügung stellen, um dort eine Art Volkstribunal gegen die Syrer abzuhalten, eskaliert die Situation.

Der laufende Konflikt verdeutlicht den Unterschied zur Vergangenheit. Kämpften die Bergleute damals mit zäher Ausdauer gegen Staat und Kapital, bleiben die Ausgebeuteten und Ausgespuckten heute unter sich, und einige von ihnen gönnen denen, die noch weniger haben, nicht das Schwarze unterm Fingernagel. Hatten sie einst mit ihrer Arbeit in den Kohleminen ihre Familien ernährt und ein ganzes Land gewärmt, herrscht heute Kälte. Der Antagonist der Klassenkämpfe von gestern ist verschwunden, die Charaktermasken des Kapitals, die ganze Landschaften umpflügen ließen, sind weitergezogen. Nicht einmal ein ambitionierter Kommunalpolitiker lässt sich blicken. Hier gibt es nichts mehr zu holen.

Als große Realisten des britischen Kinos tischen der inzwischen 87jährige Ken Loach und sein angestammter Drehbuchautor Paul Laverty den Zuschauern kein sozialromantisches Märchen auf, aber eben auch keine Klassenkampfstory, die man ihnen ohnehin nicht abkaufen würde. Die Arbeiterklasse porträtiert Loach trotz all ihrer Niedergeschlagenheit und ihrer Scham vor der eigenen Armut in Würde und Stolz. Wo aber ein eigentlicher Antagonist fehlt, ergeben sich dramaturgische Schwächen. Die als unverbesserliche Rassisten dargestellten Pubbesucher taugen für diese Rolle nicht so recht, und in einem etwas hölzernen, moralisch aufgeladenen Monolog der jungen geflüchteten Frau muss der syrische Staatschef als Repräsentant des Weltübels herhalten. Loach hatte in früheren Filmen schon einmal deutlicher gezeigt, wer für die Misere verantwortlich gemacht werden müsste.

Gegen die allgegenwärtige Tristesse stellt die Regie immer wieder Szenen, die bisweilen ins Kitschige zu kippen drohen. In einer davon überreichen die syrischen Geflüchteten aus Dankbarkeit und Verbundenheit den Bewohnern der Ortschaft ein kunstvoll gewebtes Banner im Stile der Bergarbeitergewerkschaft. Das Banner, in der Schlussszene vorangetragen auf einem Folkloremarsch der ehemaligen Grubenleute von Durham, verkörpert nicht den erneuten Aufbruch, sondern ist das Zeichen, dass die verschiedenen Gruppen der Geschlagenen und Ausgebeuteten nicht übereinander herfallen. Gelungene Integration in das Elend. Das ist der fast schon resignative Realismus im jüngsten Film von Ken Loach. Es wird vermutlich sein letzter sein.