Nostalgietrip des Tages: Gender

Jake Lee Green/ZUMA Wire/imago »Die Zukunft ist non-binär« - Demonstration in Los Angeles, 31. März 2023

Im Gespräch mit der Jugend – hier: den eigenen Töchtern – erkennt man, wie sehr sich doch die Zeiten seit der eigenen Kindheit geändert haben. In vielem gar nicht. In Musik und Kleidung zum Beispiel hebt sich die geschmackvolle Jugend auf fast schon ärgerliche Art nicht von ihren Eltern ab. Den Jungen (d. h. jungen Mädchen) erscheint es auch zum Glück nicht völlig absurd, dass wir alte Eisen damals noch ohne Satellitenfunkanlagen (sogenannte Handys) herumgelaufen sind.

Nein, wirklich anders war früher, dass man sein Geschlecht nicht wählen konnte, sondern männlich oder weiblich war und, Gipfel der geradezu mittelalterlichen Rückständigkeit, sich meist auch ausschließlich zum jeweils anderen Geschlecht hingezogen fühlte. Meine Millenial-Nachwüchse kennen allein in ihren Jahrgangsstufen mehrere Wesen, die irgendwann mit 14, 15 beschlossen, zu wechseln. Seit kurzem können sie auch beim Amt ihren Status ändern. Ich mach’ mir die Welt / Widdewidde wie sie mir gefällt. Dazu passt eine Beobachtung von der Grunewald-enteignen-Demo in Berlin (1.5.2022): Eine kurzhaarige Frau (wie man früher sagte) hatte in Anlehnung an das Foto eines berühmten Volksmusikers »This machine kills binaries« auf ihr Fahrrad geschrieben, ihr Rad töte auf ein Geschlecht festgelegte Menschen. Männer und Frauen sind also Faschisten, und sie ist mindestens Woody Guthrie. O ­tempora, o ­mores.

Mein Gedanke nun: Wenn wir ollen Säcke und all unsere Vorfahren nur aus Feigheit und Verblendung unsere sexuelle Orientierung und geschlechtliche Rolle nicht hinterfragten und in Wirklichkeit latent immer schon schwul, trans, agender usw. waren, wohin werden unsere Enkel sich dann erst befreien?